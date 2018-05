Simona Halep, decolteu provocator la Madrid. I-a uimit pe toți

Simona Halep

Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, se pregătește pentru meciul de debut de la Madrid Open. Simona Halep o va întâlni pe rusoaica Ekaterina Makarova, 29 de ani, locul 32 WTA, duminică, în jurul orei 14:00.

Simona Halep a participat la petrecerea jucătoarelor de la Madrid, înaintea meciului din primul tur, cu Ekaterina Makarova.

Simona Halep a venit la party alături de antrenorul Darren Cahill și de ceilalți membri ai echipei sale.

Simona Halep a atras toate privirile la petrecerea de la Madrid, venind într-o ținută neagră și având un decolteu provocator, a scris Gazeta Sporturilor.

Simona Halep îşi pune în joc poziţia de lider mondial al tenisului feminin la turneul de la Madrid, câştigat de ea în ultimii doi ani, scrie site-ul WTA, care notează că sportiva din Constanța poate fi detronată de cea care a fost înaintea ei pe prima poziţie a clasamentului, daneza Caroline Wozniacki.

"Nu cred că sunt principala favorită. Bineînţeles că am şansele mele pentru că sunt numarul 1 în lume, dar niciodată nu mă gândesc că sunt favorita unui turneu. O să intru pe teren şi o să dau tot ce am mai bun. Am mai fost în postura de a-mi apăra titlul şi anul trecut şi nu simt nicio presiune, n-am nicio aşteptare", a spus Simona Halep.