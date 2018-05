Simona Halep, declarație bombă înaintea grand slam-ului care îi dă bătăi de cap

Simona Halep

Simona Halep, aflată deja la Roma, unde va participa ultimul turneu dinaintea celui de Grand Slam de la Roland Garros, e conștientă că nu traversează cea mai bună formă a sa, dar speră să găsească resursele pentru evoluții cât mai bune la cele două competiții, potrivit realitateasportiva.net.

Simona Halep, finalistă la ediția de anul trecut, va fi favorită principală la Roma. Jucătoarea noastră va avea primul tur liber, urmând să se dueleze în turul secund cu învingătoarea partidei dintre Viktoria Azarenka și Naomi Osaka, programată astăzi, la ora 14.30.

Pe aceeași parte de tablou cu Simona se mai află Caroline Garcia, cu care Halep s-ar putea duela în sferturile de finală.

„Normal că pentru mine Roland Garros e cel mai important turneu. Dau totul în fiecare săptămână. Aşa am făcut înainte de Melbourne, am fost şi am câştigat la Shenzhen ambele probe. Nu fac nimic special înaintea turneelor de Grand Slam.

Am doar grijă să fiu sănătoasă. Dacă nimic rău nu se întâmplă, tot timpul cred că sunt pregătită. Muncesc în fiecare zi, joc în fiecare zi. Obiectivul din acest sezon este un titlu de Grand Slam.", a spus sportiva.

