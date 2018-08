Simona Halep. Ce a spus după ce a câştigat două meciuri într-o zi

Simona Halep

Simona Halep, numărul unu mondial în tenisul feminin, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului WTA de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.874.299 dolari, după ce a obţinut două victorii în decurs de câteva ore, în faţa australiencei Ashleigh Barty şi a ucrainencei Lesia Ţurenko.

Românca şi-a asigurat un cec de 130.300 dolari şi 350 de puncte WTA. În penultimul act, Halep o va înfrunta pe câştigătoarea dintre americanca Madison Keys, cap de serie numărul 13, şi belarusa Arina Sabalenka.

Simona Halep i-a mulțumit antrenorului Darren Cahill pentru sfaturile oferite în timpul partidei cu ucraineanca Lesia Țurenko, în sferturile de finală ale turneului de la Cincinnati. Românca a subliniat că a avut o zi foarte grea și obositoare.

"Am avut noroc cu on-court coaching, pentru că cred că am schimbat jocul după ce a venit Darren pe teren şi mi-a spus ce să fac. Eu eram puţin obosită pentru a mă putea concentra şi am pierdut primele ghemuri fără să gândesc ce făceam pe teren. Lesia este o adversară dificilă, este greu să joc împotriva ei. Am jucat mai demult împotriva ei şi nu ştiam la ce să mă aştept. Sunt foarte fericită. Am jucat două meciuri în aceeaşi zi şi le-am câştigat. Nu se întâmplă prea des să joc două meciuri într-o zi, dar am făcut-o săptămâna trecută, aşa că m-am obişnuit. Sper ca în viitor să nu se mai întâmple, dar nu putem opri ploaia, astfel că pentru toţi a fost la fel, nu o să mă plâng, dar a fost o zi grea", a spus Halep la conferința de presă.