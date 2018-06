Simona Halep. Reacţie surprinzătoare a lui Dan Negru după discursul Simonei Halep

Dan Negru

Simona Halep, care a câştigat în premieră turneul de la Roland Garros, a primit, luni seara, ''Cheia Oraşului Bucureşti'' şi o diplomă de excelenţă din partea primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, în cadrul unei ceremonii organizate la Arena Naţională.

Gabriela Firea a fost fluierată de cei aproximativ 20.000 de bucureşteni prezenţi pe Arena Naţională în momentul în care a urcat pe scena amplasată în faţa tribunei oficiale a stadionului. "Bine ai venit acasă, Simona. Nu vreau decât să îmi exprim satisfacţia pentru performanţa realizată de tine şi să îţi ofer "Cheia Oraşului Bucureşti" şi această diplomă, pentru că tu eşti deja cetăţean de onoare al Capitalei", a afirmat Firea, care a părăsit apoi stadionul.

Simona Halep, care, printre altele, a spus că este mândră că reprezintă o ţară mică precu România, a fost contrazisă de Dan Negru. Prezentatorul TV a prezentat cum stau, de fapt, lucrurile.

"Am auzit-o pe Simona Halep și pe multi alții spunând zilele astea ca “suntem o țara mică”. Nu suntem mici! Doar neputinciosi! România e a 10 țara europeană ca număr de populație, peste Portugalia, Grecia sau Belgia si a 13 ca suprafața-aproape cât Anglia-peste Cehia, Olanda, Danemarca.

Serbia e o țara mică, are vreo 8 milioane, a trecut printr-un război recent dar sunt lideri mondiali in multe sporturi. La ultima Olimpiada, la baschet, sârbii ( 8 milioane) au jucat finala cu americanii (300 milioane). Așa l-au primit sârbii pe Novak Djokovic in Belgrad. Un alt sport pe care l-au dominat niște ani, de la Slobodan Zivojinovic la Novak.

Nu suntem mici. E o scuza!

Doar neputinciosi...", a postat Dan Negru pe Facebook.