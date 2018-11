Simona Halep: cum se înţelege, de fapt, cu Irina Begu

Simona Halep, numărul unu mondial WTA, e prietenă apropiată cu Irina Begu, tenismena ce ocupă locul 66 în clasament, iar aceasta a povestit cum este Simona în viaţa privată.

"Mă înţeleg extraordinar de bine cu Simona, cu Monica, dar într-adevar cu Simona în ultimii ani am legat o prietenie frumoasă. Vorbim multe. Ne sfătuim, ne încurajăm. Au fost momente grele şi din partea ei, şi din partea mea. În ultima perioadă am vorbit cu ea şi despre antrenor, m-a sfatuit, chiar e o persoană de încredere şi cu care te poţi sfătui şi are o experienţă mare", a spus Irina Begu la Telekom Sport, preluat de Mediafax.

Ea a detaliat: "Cred că ne-am maturizat. Noi eram prietene şi când am fost mici. Eu o ştiu de atât de mult timp, încât pentru mine e aceeaşi Simona, modestă, cu mult bun simţ şi eu o privesc la fel. Pentru mine nu s-a schimbat cu nimic că a devenit numărul unu şi a rămas la fel de modestă şi nu o văd diferit". Ele au avut câteva contre după un turneu desfăşurat la Madrid, acum doi ani şi jumătate, dar situaţia s-a remediat rapid.

Din 2017, Halep şi Begu au făcut echipă şi-n turneele de dublu.