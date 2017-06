Simona Halep consideră că meciul cu Carla Suarez Navarro a fost cel mai bun al său în acest an

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a afirmat că meciul cu Carla Suarez Navarro, câștigat, luni, cu 6-1, 6-1, în optimile turneului de la Roland Garros, a fost cel mai bun al său în acest an.

''Cred că am jucat cel mai bun meci al meci în acest an. Ea e foarte bună pe zgură. Am împins-o mereu dincolo de linia de fund, am încercat să fiu agresivă și am fost motivată în plus, pentru că îmi place foarte mult acest teren și e extraordinar să joci din nou sferturi de finală'', a declarat Halep după victoria de luni, citată de site-ul oficial al turneului.

Sursa: agerpres.ro