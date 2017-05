Simona Halep. Ce a spus sportiva noastră despre meciul contra lui CoCo Vandeweghe, în 1/4 la Madrid

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat că forța sa mentală a fost decisivă pentru câștigarea meciului cu australianca Samantha Stosur, miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA de la Madrid.

''Am fost puternică mental. Cred că aici a fost cheia'', spus Halep, deținătoarea titlului la Madrid, care s-a impus cu 6-4, 4-6, 6-4 în fața semifinalistei de anul trecut (atunci a învins-o cu 6-2, 6-0).

''Îmi place altitudinea aici. Simt că am mai multă forță, simt că pot controla jocul, chiar dacă e altitudine. Folosesc mai mult spin la acest turneu. Poate că îmi place și faptul că mingea sare un pic mai sus și o pot lua de al nivelul umărului. Mă simt foarte bine la acest turneu, chiar dacă am avut două meciuri foarte dificile. Am încredere pe aceste terenuri'', a mai spus Halep, citată de site-ul WTA, conform Agerpres.

Simona a vorbit și despre tactica în meciul cu Stosur: ''Simt că împotriva ei trebuie să stau aproape de linia de fund, nu foarte aproape, deoarece are o minge grea. Dacă mă îndepărtez de linia de fund, nu am nicio șansă, ea deschide terenul și nu mai pot ajunge al mingi. Am avut un plan, am încercat să găsesc ritmul în retur, însă azi mi-a fost imposibil. Totuși, am reușit câteva retururi bune''.

''Am fost foarte încrezătoare la începutul setului trei. Știam dinaintea meciului că va fi unul dificil. Ei îi place turneul din cauza altitudinii, iar topspinul ei e foarte greu de returnat'', a mai spus românca.

''S-a văzut cum a servit. Este o jucătoare extraordinară, foarte puternică. M-a durut umărul la sfârșit, dar am fost destul de puternică fizic, nu numai mental. Cred că mental am fost mai sus în acest meci, însă și corpul a răspuns bine. (...) M-am mișcat bine și am răspuns bine cu slice-ul. Cred că am fost la un nivel foarte înalt'', a mai comentat Halep.

Simona, numărul opt mondial, dar a treia favorită a turneului, a avut 24 de winners față de 31 ai australiencei, dar Stosur a făcut mai multe erori neforțate, 33 față de 12 ale româncei.

În sferturi, Halep o va întâlni pe CoCo Vandeweghe, semifinalistă anul acesta la Australian Open.

''CoCo joacă plat. Serviciul său este plat. Nu-mi aduc aminte când am jucat cu ea (cele două nu s-au întâlnit până acum în circuitul WTA, n.r ed.). Știu că va fi foarte greu. Am urmărit-o un pic în meciul ei (din optimi). (...) E o provocare bună pentru mine. Sunt din nou în sferturi aici, la Madrid, și nu am nimic de pierdut'', a concluzionat Halep.