Simona Halep. Ce a spus Ilie Năstase despre şansele româncei de a câştiga Roland Garros în acest an

Simona Halep, locul 4 în clasamentul WTA, va juca miercuri, nu înainte de ora 15:00, cu Elina Svitolina (Ucraina, 6 WTA), în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 16.700.000 de euro.

Ilie Năstase a declarat că Simona Halep are mari şanse să câştige turneul de la Roland Garros, având în vedere forma bună a româncei.

"Are un parcurs bun, de la Madrid a început să joace foarte bine. Mai sunt două-trei meciuri şi în forma în care este cred că are mari şanse să câştige turneul. E greu să spun ce contracandidate are, important este că ea e în formă. Cele care erau mai puternice, Kerber şi Buburuza - Muguruza sau cum o cheamă pe fata aia, au ieşit şi s-a făcut cale liberă. Mă voi duce la Roland Garros dacă ea va ajunge în finală. Trebuie să o lăsăm să joace meciurile, a spus-o şi ea. Noi ne dorim să facem pronosticuri, dar trebuie s-o luăm încet, când va fi în finală poate putem face un pronostic despre locul 1", a declarat Năstase, preluat de un post de televiziune.