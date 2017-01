Simona Halep. Câţi copii vrea sportiva noastră să aibă şi unde îşi doreşte să se stabilească

Simona Halep

Simona Halep se pregăteşte de turneul de la Sankt Petersburg, acolo unde este favorita numărul 1

Jucătoarea noastră a vorbit în presa rusă despre forma mai slabă pe care a traversat-o în startul anului 2017.

"Am avut probleme cu genunchiul, de la Singapore. Acolo am avut cele mai mari dureri. Au urmat câteva săptămâni libere, în care m-am tratat. În perioada de pregătire m-am antrenat puternic şi nu am simţit durerea. Când am revenit la meciurile oficiale, a reapărut durerea şi nu am putut juca la nivelul meu cel mai bun.

A trebuit să iau o pauză după Australian Open. Acasă am avut parte de un tratament. Acum, mă simt bine. Am zece zile de antrenament în spate. Totul este bine. Sper să joc la nivelul cel mai bun. Suprafaţa este bună, îmi place.

Visul meu e să am trei copii, dacă este posibil. Vreau să îmi fac o familie şi să trăiesc în România. Pe plan sportiv, îmi doresc să câştig un turneu de Grand Slam", a spus Simona Halep pentru presa din Rusia, preluată şi de digisport.