Simona Halep, caracterizată de cea mai mare rivală a ei

Simona Halep stârneşte admiraţia celor mai mari campioane ale tenisului, iar ultimul discurs al Mariei Şarapova este cea mai bună dovadă.

În ciuda faptului că Maria a învins-o de 7 ori pe Simona în întreaga carieră, cel mai frumos moment care i-a rămas la suflet rusoaicei este legat de un meci împotriva româncei. Şarapova a declarat că victoria reuşită contra lui Halep în primul tur la US Open, scor 6-4, 4-6, 6-3, este cea mai frumoasă amintire pe care a trăit-o în 2017, scrie prosport.ro.

În cadrul unei conferinţe de presă organizată la Moscova, Maria Şarapova a declarat: "Victoria din meciul cu Simona Halep de la US Open este cea mai frumoasă amintire pe care o am din acest an. A fost un moment emoţionant! A fost dificil să revin din punct de vedere fizic, în plus a contat şi nivelul mental, iar acel moment a fost foarte important", a spus "Masha" despre victoria care a făcut-o să izbucnească în plâns.