Simona Halep, campioană la US OPEN?

Simona Halep

Mariana Simionescu e de părere că o mare parte din bagajul de informaţii pe care tatăl lui Florin Segărceanu l-a transmis elevelor sale, printre care s-a aflat şi Virginia Ruzici, a ajuns şi la actualele membre ale generaţiei care plasează România în clubul celor mai valoroase naţiuni ale lumii.

Fosta soţie a suedezului Bjorn Borg pune performanţele constănţencei într-un context mai larg şi realizează o paralelă interesantă.

"Eu am sesizat potenţialul Simonei când nimeni nu avea încredere în ea. Halep mizează nu numai pe o pregătire fizică de heptatlonistă, ci şi pe o pregătire mentală senzaţională. Asta am încercat şi noi să facem, în perioada noastră. Şi datorită lui Aurel Segărceanu. Depinde foarte multe de ea dacă se va impune la Flushing Meadows, dar eu consider că are şanse mari. Jocul etalat la Montreal a arătat că deţine armele necesare pentru a anula şi un joc de nota 11, precum cel al lui Sloane Stephens. În plus, are un antrenor care adoptă decizii optimi în momente-cheie, dar o are în spate şi pe Virginia Ruzici, prietena mea care a crezut în ea cu toată puterea ei. Eu îi ţin pumnii Simonei, dar şi colegelor ei din această generaţie extraordinară", spune Mariana Simionescu, pentru ProSport, preluat de Mediafax.