Simona Halep are un nou slogan. Jucătoarea noastră a acordat un amplu interviu

Simona Halep

Jucătoarea Simona Halep, locul 4 WTA, a vorbit, luni, într-un interviu acordat WTA Insider, despre pregătirea efecutată în pauza competiţională, despre îmbunătăţirea loviturilor ei, de dreapta şi serviciul, dar şi despre sloganul care îi va ghida cariera în continuare: "Refuză să pierzi".

Întrebată dacă a lucrat mai mult cu Darren Cahill în pauza competiţională la îmbunătăţirea loviturii de dreapta pentru a o transforma într-o armă, Halep a răspuns: "Am lucrat mult la lovitura de dreapta, de fapt am lucrat la toate capitolele. Şi serviciul a fost mult mai bun astăzi. Vreau să-mi îmbunătăţesc jocul, să fac tot ce pot şi să nu mă gândesc prea mult la rezultat. Doar să merg acolo şi, aşa cum mi-a spus Darren pe teren, să refuz să pierd. Nu vreau să pierd meciuri. Doar să joc şi să dau tot ce este mai bun".

Ea a afirmat că a fost o mare diferenţă între a se antrena în Australia şi a o face în România: "A fost bine, este o diferenţă mare faţă de România. A fost o bună şansă, cred. M-am antrenat pe o vreme caldă şi cred că mă ajută acum. M-am acomodat cu diferenţa de fus orar şi cu căldura. În România, acum sunt minus 15 grade. Aşa că a fost o schimbare importantă şi deja se vede".

Jucătoarea din Constanţa a muncit foarte mult înaintea sezonului 2017, zile în şir fără pauză, pentru a fi la cote înalte, atât fizic, cât şi din punct de vedere al loviturilor, conform news.ro.

"Am fost bolnavă în timpul pauzei competiţionale (n.r. - anul trecut), Dar de data asta a fost ok. Am putut să mă antrenez cât de mult am vrut. Am lucrat în fiecare zi, fără zile libere, ceea ce este mare lucru pentru mine. Obişnuiam să-mi iau o zi liberă după două-trei zile de antrenament, dar acum am ţinut-o la rând (n.r. - cu zilele de pregătire) şi e mult mai bine. Am imbunătăţit multe, să stau pe teren, să muncesc şi să nu renunţ. Chiar dacă m-am antrenat din greu şi o lungă perioadă, mă simt odihnită şi gata de noul sezon", a declarat românca.

Întrebată ce a transpus în practică luni, în meciul cu Jelena Jankovici, din ce a lucrat la antrenamente, Halep a răspuns: "Nu am lucrat la nimic special. Vreau doar să-mi fac jocul mai solid şi mai puternic cât de mult pot. Nu sunt foarte puternică, pentru că nu am doi metri înălţime şi nu am muşchi mari, dar să joc repede şi să deschid terenul cum a fost tactica mea anul trect. Să deschid terenul, să joc repede şi inteligent şi să îmbuntăţesc tot ce pot. Nimic special, a fost normal."

Halep a afirmat că a avut suficient timp şi de relaxare în pauza dintre sezoane.

"Este atât de dulce (n.r. - nepoţica), imi lipseşte deja. Am avut destul timp să ies un pic, am mers la munte, am vizitat câteva oraşe din România pe care nu le mai văzusem. Am avut o perioadă extraordinară, mi-am vizitat familia, prietenii. De asemenea, am petrecut mult timp acasă. Am stat mule ore fără să fac nimic, aceasta este cea mai bună modalitate de a mă relaxa, să nu am niciun program", a precizat Halep.

Simona Halep mai spune că nu vrea să vorbească despre câştigarea unui turneu de Grand Slam, pentru că nu doreşte să pună pe ea o presiune suplimentară.

"Nu mă gândesc atât de mult la rezultate. Doar vreau să îmbunătăţesc mai mult. Vreau să muncesc mai mult, să ţin rutina la cel mai înalt nivel şi să fac tot ce am făcut în presezon. Vreau doar să câştig meciuri. Nu vreau să pun presiune pe mine şi să vorbesc de Grand Slam-uri sau de titluri. Bineînţeles că motivul principal pentru care muncesc este să câştig meciuri şi titluri, dar nu vreau să mă gândesc la asta", a conchis sportiva.

Simona Halep, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 2, a învins-o, luni, cu scorul de 6-1, 3-6, 6-3, pe jucătoarea sârbă Jelena Jankovici, locul 54 WTA, în turul I al turneului de la Shenzhen.

În faza următoare, Halep va evolua cu sportiva cehă Katerina Siniakova, locul 53 WTA.