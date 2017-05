Simona Halep. Anunţul lui Ion Ţiriac privind şansele româncei de a câştiga un Grand Slam

Fostul tenisman Ion Țiriac a declarat, marți, că jucătoarea Simona Halep trebuie să pună la punct multe "lucruri de microscop" în jocul ei pentru a câștiga un turneu de Grand Slam.

"Simona a câștigat Madridul și a câștigat și altele. Și ar putea să câștige mult, mult mai mult. Din păcate nu a câștigat încă ceea ce trebuia să câștige (n.r. — un turneu de Grand Slam). Să sperăm că poate să câștige și trebuie să câștige. Dar pentru asta trebuie să pună la punct o mulțime de lucruri de microscop. Simona a câștigat acum o finală bătută, ca să spun așa, iar după a venit și mi-a dat "Bună seara". Eu i-am spus bravo că a câștigat, dar și că trebuia să câștige în două seturi fără probleme cu o jucătoare care e bună, dar se mișcă greu", a spus Țiriac.

Întrebat dacă Halep, numărul 4 WTA, poate câștiga un turneu de Grand Slam anul acesta, Țiriac a răspuns: "Habar nu am. Am văzut-o acolo (n.r. — la Madrid), primul tur a fost bun, al doilea slab, al treilea și mai slab, al patrulea foarte bun... deci contează. Însă are toate posibilitățile din lume".

Fostul tenisman a explicat că timpul în care nu se joacă dintr-un meci este foarte important și a îndemnat-o pe Simona Halep să urmeze exemplul Mariei Șarapova. "Simona să își facă treaba pentru că e o jucătoare profesionistă. Simona a crescut la cap (n.r. — mental), a aruncat numai o dată racheta. Dar după ce a aruncat-o s-a dus acolo și a luat 5-10 secunde. Iar eu de pomană îi spun să nu le ia. Eu îi zic: "Uite la Șarapova", iar ea îmi spune: "Nu mă uit, aia nu e sportivă, aia totdeauna face numai treburi împotriva adversarei". Dar Șarapova nu face nimic împotriva regulamentului. Pe zgură, din timpul de joc de 3 ore, o oră a fost efectiv de joc, celelalte două au fost între (n.r. — ghemuri). 31% din timpul de joc e pe zgură, 21% e pe iarbă. Deci vă dați seama cât contează jocul când de fapt nu joci. Toate treburile astea se văd din avion. Antrenorul ei cred că e ca lumea, iar ea trebuie să facă ce trebuie să facă", a afirmat el, conform Agerpres.

Ion Țiriac susține că Simona Halep este foarte talentată și că nu e important să profite de perioada următoare în care Serena Williams este însărcinată pentru a urca pe locul 1 WTA. "Eu nu socotesc așa, că Șarapova nu mai este, cealaltă e gravidă, alta e aproape gravidă și așa mai departe. Simona trebuie să știe ce poate ea. Nimeni însă nu are talentul pe care îl are ea, mână, abilitate și toate lucrurile astea. În schimb trebuie să lucreze foarte mult atunci când prinde mingea scurtă. Habar nu are unde o dă. Și știe și ea treaba asta. Nu e megalomană. Ea recunoaște și lucrează în sensul ăsta", a precizat Țiriac, prezent, marți, la patinoarul de la Otopeni.