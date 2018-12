Simona Halep: anunţul lui Andrei Pavel. O va antrena sau nu pe nr.1 WTA?

Actualul antrenor al lui Marius Copil şi fostul colaborator al Simonei Halep, Andrei Pavel, a vorbit despre posibilitatea de a-l înlocui pe Darren Cahill, într-un moment în care numărul 1 mondial are de luat o decizie importantă.

Simona Halep şi Darren Cahill au întrerupt colaborarea după trei ani. Sub comanda australianului, sportiva din Constanţa a reuşit să câştige primul Grand Slam din carieră şi să ajungă numărul 1 WTA, iar acum românca a anunţat că nu va avea antrenor la primele turnee din 2019, conform Mediafax.

Deşi Halep crede că poate duce toată munca pe umerii săi, Pavel e de părere că numărul 1 mondial are nevoie de ajutor: "E decizia ei, dar nu cred că o să stea foarte mult. Sigur că a acumulat experienţă, dar e decizia ei, încă o dată. Cred că îi trebuie un antrenor, poate încă n-a găsit ceea ce a vrut, însă e greu singur. Eu am făcut-o o perioadă şi a fost destul de greu. Îţi trebuie un antrenor".

Deşi Andrei Pavel este văzut ca unul dintre favoriţii pentru a deveni antrenorul Simonei Halep, fostul tenismen a exclus o posibilă colaborare: "Ea a luat tot timpul decizii incredibile, aşa a ajuns numărul 1, deci am încredere în deciziile ei. Zvonuri, n-am nicio legătură cu asta. Eu sunt cu Marius Copil, noi am început din vară, de la Cincinnati, înainte de US Open, şi vom lucra împreună şi anul care vine. De acolo nu s-a schimbat absolut nimic".