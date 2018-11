Simona Halep, antrenată de Andrei Pavel? Cum a răspuns fostul tenismen

Simona Halep şi Darren Cahill nu vor mai colabora începând cu 2019. Australianul a invocat motive familiale, care au dus, în cele din urmă, la încetarea parteneriatului care i-a adus româncei un titlu de Grand Slam, la Roland Garros.

Simona Halep a traversat cea mai bună perioadă a carierei sale alături de antrenorul australian, care a condus-o spre culmile gloriei în tenisul mondial feminin. Cine o va antrena de acum pe Simona Halep? Primul nume pe buzele tuturor: Andrei Pavel. Fostul tenismen a răspuns chiar el acestei ipoteze.

"Eu nu ştiam că Simona urmează să se despartă de Cahill, am văzut de pe Instagram. Despre o eventuală colaborare pe viitor, eu nu am vorbit cu Simona. În plus, am o înţelegere cu Marius Copil", a spus "Cneazul" pentru Adevărul.

Totuşi, semnale sunt că Simona îl ia în calcul pe Pavel, iar acesta nu a negat o posibilă colaborare.

"Treburile astea oricum nu se stabilesc de e o zi pe alta, e nevoie de un plan", a mai spus Pavel.