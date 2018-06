Simona Halep - Angelique Kerber. Vezi AICI LIVE ONLINE meciul de la Roland Garros!

Simona Halep

Simona Halep - Angelique Kerber. Vezi AICI meciul de la Roland Garros! Simona Halep va juca în sferturile de finală de la Roland Garros împotriva lui Angelique Kerber. Partida Halep - Kerber va putea fi urmărită LIVE pe realitatea.net, cu începere de la ora 15:00.

Simona Halep - Angelique Kerber. Vezi AICI meciul de la Roland Garros! Simona Halep traversează o forma extraordinară, iar acest lucru s-a văzut inclusiv în meciul din optimile de finală de la Roland Garros cu Elise Mertens, în care Halep a pierdut numai 3 game-uri.

Simona Halep - Angelique Kerber 5-4 la confruntările directe

Simona Halep vs Angelique Kerber . Mai jos este istoricul confruntărilor directe Simona Halep - Angelique Kerber. Se observă faptul că, după 9 dueluri, sportiva noastră conduce cu 5-4.

2009 Saint Raphael: 5-7, 6-2, 7-5 pentru Simona Halep

2014 Doha: 6-3, 5-7, 6-4 pentru Simona Halep

2015 Toronto: 6-3, 5-7, 6-4 pentru Simona Halep

2016 FedCup: 6-2, 6-2 pentru Angelique Kerber

2016 Wimbledon: 7-5, 7-6(2) pentru Angelique Kerber

2016 Montreal: 6-0, 3-6, 6-2 pentru Simona Halep

2016 Cincinnati: 6-3, 6-4 pentru Angelique Kerber

2016 Turneul Campioanelor: 6-4, 6-2 pentru Angelique Kerber

2018 Australian Open: 6-3, 4-6, 9-7 pentru Simona Halep

Cum poate rămâne Simona Halep lider mondial și cum poate coborî până pe locul 3 WTA

Simona Halep vs Angelique Kerber . Citește mai jos calculele actualizate!

a) Dacă Simona Halep va fi eliminată în sferturi la Roland Garros, iar Șarapova o învinge pe Muguruza, Simona Halep va ocupa locul 2

b) Dacă Simona Halep pierde în sferturi la Roland Garros, iar Muguruza câștigă, Simona Halep va ocupa pe locul 3

c) Dacă Simona Halep va ajunge în semifinale la Roland Garros, iar Muguruza pierde, Simona Halep rămâne lider WTA

d) Dacă Simona Halep va ajunge în semifinale la Roland Garros, iar Muguruza o bate pe Șarapova, meciul direct din semifinale va stabili cine va ocupa poziția de lider WTA

e) evident, dacă Simona Halep câștigă turneul de la Roland Garros, atunci va rămâne numărul 1 mondial, iar calculele de mai sus nu mai sunt valabile

Cum arată cotele la pariuri pentru câștigarea Roland Garros

Simona Halep vs Angelique Kerber . Favorită la câștigarea celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului este chiar Simona Halep, bookmakerii creditând-o cu o cotă de 3.80.

Garbine Muguruza se află pe poziția a doua, cotă 4.00, iar Maria Șarapova este cotată cu șansa a 3-a, având o cotă de 8.00.

Simona Halep este optimistă înaintea duelului cu Angelique Kerber

Simona Halep - Angelique Kerber . Simona Halep este optimistă înaintea marelui meci.

Sportiva în vârstă de 26 de ani a spus că "toţi din România doresc ca eu să câştig un Grand Slam, dar nu simt acest lucru ca pe o presiune. Simt și că toţi ma susțin. Visez să câştig un Grand Slam, dar nu ştiu când și dacă se va întâmpla asta. Important este că îmi doresc și că muncesc pentru acest lucru".

Cum s-au calificat Simona Halep și Angelique Kerber în sferturile de finală de la Roland Garros

Simona Halep - Angelique Kerber . Mai jos este parcursul avut de Halep și Kerber la Roland Garros 2018, înaintea confruntării de astăzi.

Simona Halep

Turul I: 2-6, 6-1, 6-1 cu Alison Riske

Turul II: 6-3, 6-1 cu Taylor Townsend

Turul III: 7-5, 6-0 cu Andrea Petkovic

Optimi: 6-2, 6-1 cu Elise Mertens

Angelique Kerber

Turul I: 6-2, 6-3 cu Mona Barthel

Turul II: 6-2, 6-3 cu Ana Bogdan

Turul III: 7-6(4), 7-6(4) cu Kiki Bertens

Optimi: 6-2, 6-3 cu Caroline Garcia

Gest superb făcut de Simona Halep, din propriii ei bani

Simona Halep vs Angelique Kerber . Până acum, Simona Halep a acumulat aproximativ 23 de milioane de dolari din tenis. Puțini știu, însă, că o parte din câștigurile lui Halep merge către copiii care vor să învețe să practice acest sport.

Simona Halep a mărturisit că a înfiinţat o şcoală de tenis, la care a selectat deja 45 de copii, cărora le asigură tot ce au nevoie: "Am creat o şcoală de tenis la clubul lui Ion Ţiriac. Am avut 150 de copii, din care am selectat 45. Finanţez antrenamentele şi costurile cu echipamentele lor. Mereu îmi place să merg să mă uit la ei, să-i urmăresc. Îmi dau o energie pozitivă".