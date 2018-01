Simona Halep. ALARMĂ la Melbourne. Ce a anunţat Simona Halep. Accidentarea este gravă!

Simona Halep este prima jucătoare română care a ajuns în finala turneului Australian Open şi poate deveni a doua care câştigă un titlu de Mare Şlem, după ce Virginia Ruzici, managerul său, a cucerit titlul în 1978 la Roland Garros.

În finala de sâmbătă (10,30, ora României), de la Melbourne, Halep o va înfrunta pe Wozniacki, numărul doi mondial, într-un meci care are ca miză atât primul titlu de Mare Şlem pentru ambele jucătoare, cât şi poziţia de număr unu mondial în clasamentul WTA ce va fi publicat luni.

Simona Halep a anunțat cu o zi înaintea meciului cu Caroline Wozniacki din marea finală de la Australian Open că are o problemă fizică. Cea mai bună jucătoare a lumii e deranjată de talpa dreaptă.

"Sunt ok și fizic, mental sunt foarte bine. Un pic probleme la tălpi, dar e normal, după câte ore am petrecut pe teren. 14 ore din cate am înțeles. Cam mult!

Piciorul drept e un pic rau, talpa dreaptă mai exact, pentru că am compensat. Dar mă mai ține un meci. După aceea voi vedea, o să fac niște tratamente, că am nevoie", a spus Simona Halep pentru Treizecizero, preluat de Digisport.

