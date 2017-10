Simona Halep. Afirmaţie halucinantă a Mariei Şarapova despre sportiva noastră. Cine ar fi crezut?

Maria Şarapova, nr. 57 WTA, spune că cea mai frumoasă amintire de acest an din tenis o are dintr-un meci cu Simona Halep. Rusoiaca a făcut referire la victoria asupra româncei din primul tur de la US Open. În urma acelei partide, Halep a fost eliminată de la turneul american.

Atunci, Şarapova primisese un wild-card, care i-a permis să joace pe tabloul principal.

"Victoria din meciul cu Simona Halep de la US Open este cea mai frumoasă amintire pe care o am din acest an. A fost un moment emoţionant. A fost dificil să revin din punct de vedere fizic, în plus a contat şi nivelul mental, iar acel moment a fost foarte important", a spus Maria Şarapova.