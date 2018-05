Adversara Simonei Halep, declarație de război: "Eu sunt favorita!"

Adversara Simonei Halep

Simona Halep are de înfruntat, joi, în turul al doilea de la Roland Garros o jucătoare extrem de curajoasă. Deși e locul 72 în ierarhia mondială, Taylor Townsend spune că ea este favorita înainte meciului cu Simona Halep, number one în tenis de peste 31 de săptămâni.

Simona Halep o întâlneşte joi pe Taylor Townsend, în turul 2 la Roland Garros, după victoria cu Alison Riske, din 3 seturi. Ca să rămână pe primul loc în clasamentul WTA după turneul de la Paris, Simona Halep trebuie să ajungă măcar în semifinalele competiției.

Taylor Townsend respinge ideea că Simona Halep ar fi favorita ei în meciul direct și spune că este "favorita".

"Să ştii că eu ador zgura. Am jucat foarte mult pe zgură, nu doar la Charleston, ci şi în multe turnee challenger. Mă simt foarte bine pe zgură. Eu obosită?! Am jucat şi patru săptămâni la rând, în fiecare zi câte un meci! La Roland Garros mă simt răsfăţată cu o zi de pauză! Sunt în competiţie, joc împotriva ei, nu mă pot discredita în faţa nimănui, fie el şi numărul 1 mondial! Tenisul este atât de deschis în această perioadă, cu fiecare zi lucrurile se schimbă şi nimeni nu poate băga mâna în foc pentru un jucător anume. Îţi dau un exemplu: niciodată nu m-aş fi gândit că Venus ar putea fi eliminată în primul tur la Roland Garros! Sau Ostapenko, care anul trecut a jucat senzaţional nu doar în finală, ci de-a lungul celor 2 săptămâni şi acum e out! Mereu sunt surprize, aşa că, pentru mine, eu sunt favorită şi aşa trebuie să gândesc mereu!", a spus adversara Simonei Halep într-un interviu acordat Fanatik.ro.

Simona Halep la Roland Garros. Simona Halep, numărul unu mondial, a declarat, miercuri, că a avut un debut mai greoi de meci cu americanca Alison Riske (2-6, 6-1, 6-1, în primul tur) deoarece îi e mereu greu să înceapă turneul de la Roland Garros. Meciul Simonei Halep se va juca după ora 16.