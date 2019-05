Simona Halep a şocat pe teren, în timpul finalei: şi-a certat antrenorul în direct

Simona Halep a fost învinsă, sâmbătă seară, de olandeza Kiki Bertens în finala turneului Masters 1000 de la Madrid. Constănţeanca ratează astfel revenirea de luni pe locul 1 mondial, dar are asigurat locul secund.

Românca ratează astfel şansa de a reveni de luni pe primul loc WTA, dar are asigurat însă locul secund, în timp ce olandeza va primi, pentru câştigarea trofeului, peste 1.200.000 de euro şi 1.000 de puncte WTA.

Simona Halep l-a chemat pe Daniel Dobre şi discuţia a avut loc pe un ton mai iritat.

Simona Halep: "Am jucat complet greşit. Toate punctele pe care le-am câştigat, am jucat şi pe dreapta şi pe rever. Am jucat la început numai pe rever şi se vede scorul.

Daniel Sobre: Nu e doar asta Simona...

Simona Halep: Eee, nu e doar asta...

Daniel Dobre: Ok, atunci fă în continuare ce ai făcut.

Simona Halep: Sunt aproape dar nu pot să le iau! Degeaba sunt aproape!"

Discuţia s-a văzut în direct la Digisport 1.