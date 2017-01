Simona Halep a revenit în ţară, după eşecul de la AO. Anunţul pe care l-a făcut la aeroport

Simona Halep

Simona Halep, a patra favorită, a fost învinsă, luni, surprinzător de americanca Shelby Rogers, cu 6-3, 6-1, luni, la Melbourne, în runda inaugurală a turneului Australian Open, primul de Mare Șlem al anului.

Românca a revenit în ţară, iar la aeroport a afirmat că şi-a revenit din punct de vedere psihic.

"Mi-am revenit psihic după acest eşec. Am avut şi până acum grijă de mine, dar încerc să am şi mai multă pe viitor. Am avut probleme medicale acolo, însă nu am avut dureri cât m-am aflat în România. Sper să revin în câteva zile sau săptămâni", a spus Halep, preluată de Digisport.