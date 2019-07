Simona Halep a răspuns câți copii își dorește: "E un vis măreț și acesta!"

Simona Halep s-a întâlnit cu zeci de mii de români pe Arena Națională, unde a avut parte de momente emoționante și a fost aplaudată de fani.

Întrebată de Andi Moisescu, cel care a moderat evenimentul, câți copii își dorește, răspunsul a părut ca o glumă, însă regina de la Wimbledon a părut serioasă.

"1 milion (n.r de copii) ca să meargă la tenis, să avem cât mai mulți campioni și să venim aici pe stadion sau pe alt stadion să-i sărbătorim. E un vis măreț și acesta, dar sper să se realizeze!", a spus campioana.

Simona Halep a mai mărturisit că odată cu victoriile ei a vrut să arate oamenilor că orice este psoibil.

"Nu prea am vrut să închid gura nimănui, am vrut să deschid mentalitatea spre un vis măreț. Cred că am inspirat foarte mulți copii, am inspirat foarte mulți oameni că atunci când crezi în tine și că nimic nu este imposibil. Acest rezultat să dea mai multă încredere în oameni că este posibil orice dacă noi credem în noi.", a spus campioana României.