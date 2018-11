Simona Halep a găsit soluţia ideală după despărţirea de antrenorul său

Simona Halep a anunţat la ce variantă s-a gândit pentru turneele din 2019. Numărul unu mondial s-a despărţit recent de antrenorul Darren Cahill, care a decis să petreacă mai mult timp alături de familie.

"Sunt încă în vacanţă, m-am gândit, dar nu voi avea antrenor perioada următoare, vreau să merg singură la nişte turnee şi să văd cum va fi. Mă simt bine, am jucat de două, trei ori, nu am avut dureri dar nu am jucat la un nivel maxim. Sper să fiu bine şi să nu mai am dureri", a spus Simona Halep, prezentă la un eveniment dedicat copiilor.



"Am fost întrebată care ar fi turneul preferat după Roland Garros. Am spus că Wimbledon, dar asta nu înseamnă că îl voi câştiga sau că este principalul obiectiv. Principalul obiectiv este sănătatea şi să fiu cât mai bună pe teren, să progresez la cât mai multe treburi", a mai spus Simona.