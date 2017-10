Simona Halep. A fost ridicată o statuie în cinstea jucătoarei noastre. Cum arată

Parcursul excelent al Simonei Halep în circuitul WTA l-a insiprat pe artistul Cătălin Mihalache să ridice o statuie în cinstea numărului 1 WTA. Galeria Foto.

Opera o reprezintă pe marea noastră campioană în momentul în care a devenit lider mondial şi a primit un aranjament floral cu cifra 1. Statuia, realizată din fier beton în numai trei zile, după cum afirmă Cătălin Mihalache, este amplasată în curtea artistului, din satul Prooroci, comuna Milcov, alături de o statuie tip caricatură a lui Smiley, de o sculptură înfăţişând-o pe Albă-ca-Zăpada şi de o statuie de patru metri a unui personaj cu chip de rege, numit Revelionul.

"M-am bucurat că încă mai există cineva care face o imagine bună ţării, că există o româncă numărul unu mondial. Mi-a creat emoţii, m-am uitat cu plăcere şi cu admiraţie la televizor. Să dea Dumnezeu să tot apară asemenea oameni. Am realizat-o (statuia Simonei Halep - n.r.) în trei zile, imediat cum am auzit că a devenit numărul unu mondial şi am văzut fotografiile. Am vrut să fiu primul care îi face statuie şi am reuşit", a spus Mihalache, potrivit Digisport.

