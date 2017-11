Simboluri din vise pe care să nu trebuie să le ignori. Îţi transmit un mesaj foarte important

De multe ori poti ignora ceea ce visezi, insa sunt simboluri pe care ar trebui sa nu le treci cu vederea. Ele iti pot transmite mesaje importante. Psihoterapeutul Jeffrey Sumber spune ca visele au intelesuri legate de modul in care omul percepe lumea si pe ei insisi.

Iata 6 simboluri din vise pe care sa nu le ignori. Afla ce mesaje iti transmit

Cutii

Tainuiri, secrete, dezamagiri

Daca visezi o cutie, mesajul ar putea fi ca ascunzi ceva. Poate ca iti este teama sa dezvalui un adevar, o traire pe care o tii la secret. Daca este deschisa cutia, mesajul poate fi ca a venit momentul sa dezvalui cuiva secretul tau. Daca te uiti in interiorul cutiei si nu este nimic inauntru, mesajul este ca esti dezamagit de ceva sau de cineva.

Pisici

Feminitate, spiritualitate, putere

Pisicile sunt simbolul puterii. Cand visezi o pisica poate insemna ca e nevoie sa intri in contact cu latura ta feminine sau ca ai nevoie de o prezenta feminina marcanta in viata ta. Pisicile aparute in vis mai pot simboliza faptul ca trebuie sa fii mai increzator in dezvoltarea spirituala.

Cadere

Lipsa controlului, pericol, anxietate

Multi oameni se viseaza cazand in gol, iar acest lucru poate simboliza teama de a pierde controlul asupra propriei vieti. Poate ca iti este teama de esec, poate ca simti ca vor veni consecinte ale alegerilor tale gresite din trecut. Daca visezi frecvent caderea in gol, inseamna ca esti anxios si poti sa o tii sub control cu exercitii de yoga sau meditatie.

Verde

Dragoste, vindecare, pasiune

Visezi verde? Inseamna ca esti fericit si implinit cu viata ta. Te simti confortabil in preajma oamenilor de langa tine, iar ei spun acelasi lucru despre tine.

Apa

Ambitii, riscuri, fluiditate

Apa este simbolul riscurilor. Visezi la ceva maret si nimic nu-ti va sta in cale ca sa reusesti. Apa mai poate simboliza faptul ca vrei sa duci o viata simpla si linistita.

Par

Sexualitate, statut, libertate

Visele care au legatura cu parul sunt legate de relatiile de natura fizica pe care le ai cu cineva si pe care ar trebui sa le imbunatatesti. Ar mai putea insemna faptul ca trebuie sa lucrezi la capitolul sexualitate.

Parul mai poate simboliza dorinta de a te conecta cu alti oameni sau faptul ca ai nevoie sa te convingi de utilitatea unor relatii, indiferent de natura lor. Atunci cand te visezi cu parul lung inseamna ca simti nevoia de mai multa libertate.

Sursa: sfatulparintilor.ro