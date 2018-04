Silvia Dumitrescu a slăbit enorm. Aproape 15 kilograme

Silvia Dumitrescu este de nerecunoscut. Artista a reîntinerit și a slăbit enorm.

Invitată într-o emisiune TV, cântăreaţa a povestit ce i-au spus medicii şi ce regim a ţinut încât a slăbit foarte repede şi se simte din ce în ce mai bine.



"M-a învăţat cineva să mănânc la ore fixe. Mănânc mai puţin. Am renunţat la dulce. Am avut şi colesterolul puţin mare şi a trebuit să mănânc foarte sănătos. La dulce mi-a fost cel mai greu să renunţ. Am slăbit 13-14 kilograme. Văd aşa după haine că încep să cadă de pe mine", a spus Silvia Dumitrescu.