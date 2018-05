"Bravo, ai stil! All Stars"

Silvia de la "Bravo, ai stil! All Stars" o pune la colț pe Marisa și o dă ca exemplu pe Otilia, despre care spune că se descurcă mult mai bine în competiție.

“Nu știu ce caută Marisa în competiție. Otilia este net superioară (din punct de vedere stilistic ) Marisei. În plus, Otilia are simțuri estetice. Toate styling-urile pe care le prezintă Otilia în competiție, deși sunt foarte simpliste, sunt închegate, nu au greseli”, spune Silvia.



În ceea ce privește outfit-ul Otiliei, juriul a punctat în consecință, efortul stylistic de azi al concurenței.

“Stilistic vorbind, tu astăzi nu ai făcut mai nimic. Ai pus un sacou pe care l-ai lăsat mai deschis, că să se vadă decolteul și, cam atât. Este extrem de simplu. E foarte puțin pentru All Stars!”, a spus Cătălin Botezatu.