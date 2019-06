Silit de presă, Narcis Neaga, şeful de la Autostrăzi, şi-a publicat veniturile

Narcis Neaga, director al CNADNR

FOTO: www.gorjeanul.ro

Silit de insistenţele presei, Narcis Neaga, directorul general al Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), şi-a publicat veniturile integrale pe care le-a realizat anul trecut, după ce iniţial prezentase o declaraţie în care erau acoperite cu marker negru principalele venituri. Neaga a precizat că a ales să-şi publice declaraţia în clar, deşi putea să nu o facă, invocând legea protecţie datelor cu carecter persoanl. Ghidul Agenţiei Naţionale pentru Integritate pentru 2019 precizază însă că nu se anonimizează veniturile.

Din declaraţia în clar publicată, luni, pe pagina CNAIR rezultă că Narcis Neaga, a câștigat, din salariul de director general, aproape 180.000 de lei pe an, dar veniturile sale toale ajung la 240.000 de euro.

Pe lângă salariul de director de 179.134 de lei pe o perioadă de aproape 8 luni (7 mai - 31 decembrie 2018), adică undeva la 22.000 de lei pe lună, Narcis Neaga a mai încasat peste 40.000 de lei ca membru al Consiliului de Administraţie al Companiei de Aeroporturi Bucureşti, aproape 17.000 de lei ca şi consilier personal al Ministrului Transporturilor (în lunile de dinaintea repunerii în funcţie la CNAIR), precum şi 4.500 de lei ca membru în Consiliul de Administraţie al CNAIR.

“Deși legislația privind protecția datelor cu caracter personal prevede anonimizarea datelor referitoare la veniturile personale, am decis ca declarația mea de avere cu veniturile salariale să fie publică. Nu am nimic de ascuns și nu eu am luat decizia ca datele privind veniturile să fie anonimizate. Totuși, nu pot să oblig și alți colegi să facă acest lucru, este o decizie strict personală.”, a declarat Narcis Neaga, Directorul General al CNAIR SA.

Ghidul ANI de completare a declaraţiilor de avere şi interese pentru 2019 se spune că "La afişare, vor fi anonimizate următoarele informaţii: adresa imobilelor declarate (cu excepţia localităţii unde sunt situate), adresa instituţiei care administrează activele financiare, codul numeric personal, precum şi semnătura. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de Internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii."

Desecretizarea veniturilor a fost făcută lun, după ce G4Media.ro a scris duminică despre faptul că directorul CNAIR și-a ascuns, în declarația de avere, veniturile încasate de la instituția pe care o conduce.

Duminică seară, premierul Dăncilă a declarat, la Antena 3, că ia în calcul demiterea lui Neaga pentru că nu va reuși să inaugureze cei 100 de kilometri promiși până la sfârșitul anului.