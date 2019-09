Siegfried Mureşan o ironizează pe Viorica Dăncilă: ”Nu s-a întâlnit cu președintele SUA”

Europarlamentarul PNL - Siegfried Mureşan spune că premierul Viorica Dăncilă ar fi desconsiderată de americani în condiţiile în care şefa PSD, în timpul vizitei sale în SUA, a trebuit să călătorească din New York până în statul învecinat New Jersey pentru a fi primită de un oficial.

”Viorica Dăncilă se află într-o vizită în Statele Unite ale Americii. A aterizat la New York.

Nu s-a întâlnit cu Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

Nu s-a întâlnit la New York nici cu guvernatorul statului New York, nici cu primarul general al orașului.

A trebuit să meargă în statul New Jersey, stat învecinat, pentru a o primi cineva.





Însă nu a primit-o nici măcar guvernatorul statului respectiv, nici măcar primarul celui mai mare oraș, ci doar primarul celui de-al doilea oraș ca populație.

E ca dacă în România ar veni în vizită prim-ministrul unei alte țări și nu ar fi primit nici de președintele României, nici de prim-ministru, nici de primarul general al capitalei, nici de prefectul capitalei, nici de președintele Consiliului Județean Ilfov, nici măcar de primarul orașului Voluntari, cel mai mare oraș din județul Ilfov, ci doar de primarul orașului Pantelimon, al doilea oraș ca populație din județul Ilfov.

Ne-am da cu toții seama că este o problemă cu acel prim-ministru”, a scris, pe Facebook, Siegfried Mureşan.