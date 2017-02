Sibiul lui Iohannis, în dizgrația noului Guvern. Orașul a fost lăsat fără BANI de investiții

Sibiu

Noua putere nu privește cu ochi buni Sibiul, orașul de reședință al președintelui Iohannis și unul dintre cel mai active orașe în mișcările de protest din ultimele 9 zile.

Parlamentul a respins toate amendamentele de interes regional, chiar național, în cazul județului Sibiu. Pe listă proiectelor lăsate fără bani în acest an sunt noul spital județean, reabilitarea Transfăgărașanului, conexiunea între Transalpina și Autostrada A1, dar și centura Mediașului, scrie oradesibiu.ro.

Spitalul nou din Sibiu nu e pe placul Guvernului „Punctual, referitor la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, ştim cu toţii care sunt problemele în sistemul sanitar. Ne-am mobilizat aici la nivel local, împreună cu Primăria Municipiului Sibiu, să demarăm acest proiect pentru edificarea unei construcţii noi care ar scuti multe cheltuieli pe care la momentul acesta Consiliul Judeţean Sibiu le face cu întreţinerea clădirilor foarte vechi pe care le are Spitalul Judeţean. Dincolo de acest aspect, o nouă construcție face posibil un act medical de calitate şi ne-ar scuti de foarte multe probleme legate de sănătatea sibienilor cum ar fi acele infecţii asociate actului medical şi alte disfuncţionalităţi în circuitul medical. Vreau să accentuez că acest proiect al noului spital nu este doar de interes judeţean, ci are și un impact regional, întrucât spre Sibiu vin numeroşi pacienţi din judeţele Vâlcea şi Alba", a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

O altă solcitare a fost cea pentru reabilitarea Transfăgărăşanului. România iese în lume cu unul dintre cele mai frumoase trasee – Trasfăgărăşanul – însă decidenţii de la nivel național nu alocă niciun ban pentru reabilitarea acestui drum deși condiţiile în care se circulă acum nu sunt optime.

Sibiul a făcut această solicitare chiar dacă fondurile nu intră în bugetul judeţului Sibiu, fiind vorba de un drum naţional, administrat direct de CNADR. S-a solicitat să fie luată în considerare ca prioritară reabilitarea acestui drum care aduce vizibilitate României.

Totodată, pentru turismul românesc este important şi acel drum care leagă Transalpina de Autostrada A1, coborând de la Jina înspre Sălişte. Acest drum judeţean este foarte frecventat de către toţi turiştii care utilizează Transalpina, arată sursa citata.