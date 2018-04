Şi-au făcut o stradă privată, dar apoi şi-au dat seama că vor îndura un calvar. Cer ajutor ISU

Mai mulţi locuitori dintr-un carteir din Iaşi îndură un adevărat aclvar, după ce şi-au construit un drum privat, renunţând fiecare la o parte din teren, pentru a avea acces spre case.Marea surpriza a venit in momentul in care in zona a inceput demararea unor noi proiecte imobiliare care au dus la ingustarea drumului pana in momentul in care oamenii au devenit ingrijorati ca masinile de pompieri sau salvarile nu vor mai putea ajunge la casele lor. Scandalul care dureaza de aproape jumatate de an nu a gasit inca o finalitate care sa readuca siguranta locuitorilor. Astfel de situatii se intalnesc frecvent in Zona Metropolitana Iasi, acolo unde s-a construit intr-un ritm accelerat si haotic in ultimii ani

Mai multi ieseni care si-au construit case la marginea orasului au parte de un scandal imens dupa ce au decis sa-si amenajeze propria strada. Pentru ca infrastructura din zona Holboca era deficitara si fara drumuri practicabile, cateva familii care locuiesc pe strada Oborului din localitate au renuntat la o parte din terenul detinut pentru a se amenaja un drum care sa le deserveasca pentru accesul la locuinte.

Oamenii au stat in armonie pana anul trecut, atunci cand in zona a aparut un dezvoltator imobiliar care a inceput sa construiasca case pe strada Oborului. Desi deranjati de faptul ca un dezvoltator imobiliar le exploateaza drumul privat, oamenii nu s-au opus proiectelor imobiliare derulate in vecinatatea lor, asta pana cand lucrarile la imobilele respective au fost finalizate, iar oamenii s-au trezit cu un drum mult mai ingust fata de cum l-au amenajat ei.

Mai mult, oamenii sunt revoltati si chiar speriati de faptul ca nu s-a pastrat latimea minima de 7 metri pentru strada respectiva in asa fel incat autospecialele ISU si masinile de pompieri sa poata interveni in caz de pericol.

Reclamatii peste reclamatii facute de locuitorii din zona

Deranjati de cele intamplate, oamenii au incercat sa ajunga la o buna intelegere cu dezvoltatorul imobiliar pentru ca drumul sa revina la forma lui initiala. Nu s-a ajuns insa la un consens, ba mai mult, conflictul a degenerat si s-a ajuns chiar cu reclamatii la politie si la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. "Am facut reclamatii la politie si la Primaria Holboca, dar nu s-a facut nimic timp de jumatate de an pentru ca Mastaleru Vasile este un apropiat al primarului. Am facut sesizare si la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, ei au constatat ca cladirile nu au aviz si au spus ca Primaria Holboca trebuie sa asigure starea drumului, dar cei de la primarie nu au facut nimic pana acum sa rezolve problema cu drumul de acces. Poate cand o sa ia foc casele de pe strada si nu o sa poata intra pompierii, atunci se va largi drumul", au mai spus locuitorii din strada Oborului, scrir bzi.ro.