Şi-a lăsat copiii şi a plecat în vacanţă cu iubitul. Când s-a întors acasă, a avut şocul vieţii!

A vrut câteva zile libere, pentru ea şi iubitul ei... Aşa că, într-o bună zi, s-a dus la magazin, a cumpărat mâncare şi s-a întors acasă. După ce le-a spus ce au de făcut, i-a abandonat. Femeia pur şi simplu a închis uşa şi nu s-a mai uitat în urmă...

Anna, o fetiţă de 2 ani, şi fratele său Daniil, un băieţel care abia împlinise un anişor, au fost lăsaţi de mama lor, Vladislava Podchapko, singuri acasă. Femeia a considerat că, lăsându-le mâncare, ar trebui să "supravieţuiască". Calculase chiar şi hrana pentru 9 zile... Ar fi trebuit să fie suficientă pentru a-i menţine în viaţă... După 6 zile, însă, Daniil a murit de foame. Copilul era mult prea mic pentru a se hrăni singur...

Deşi numai ea ştie cum a reuşit să supravieţuiască, micuţa Anna a fost găsită, după trei zile de la moartea frăţiorului său, mai mult vie decât moartă... Epuizată, înfometată şi deshidratată, copila a fost salvată de medici. Când au găsit-o, pe podea, fetiţa era mai mult moartă... Doctorii au fost îngroziţi când au văzut-o: "Am dus-o imediat la spital, unde am început s-o hrănim artificial. Era extrem de slăbită, nu credeam că va supravieţui. În prezent, fetiţa pare să-şi revină."

Vecinii, care ar fi auzit copiii plângând, susţin că au chemat Poliţia, însă niciun echipaj nu s-ar fi deplasat la locuinţa femeii. Abia când aceasta s-a întors acasă oamenii legii ar fi intervenit...

Vladislava a fost reţinută şi riscă până la 8 ani de închisoare. "Nu ştiam că e posibil ca viaţa copiilor mei să fie pusă în pericol", a spus aceasta, în faţa judecătorilor.

Femeia îşi părăsise copiii pentru a petrece câteva zile singură cu iubitul său. Mai mult, aceasta este însărcinată cu al treilea copil.