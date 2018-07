Sferturile CM 2018. Franța și-a "zdrobit" adversara și se apropie de FINALA CM 2018

Sferturile CM 2018. Selecţionata Franţei se califică pentru a 6-a oară în semifinalele unei Cupei Mondiale după ce, vineri, a învins reprezentativa Uruguayului, cu scorul de 2-0 (1-0), la Nijnîi Novgorod, în primul sfert de finală al Mondialului din Rusia.

REZUMATUL MECIULUI

