Sfaturi de la Joe Dispenza pentru Anul Nou. Trei pași importanți ca să trăiești altfel în 2018

Iată câteva sfaturi de la Joe Dispenza legate de începutul unui nou an.

Finalul anului reprezinta inchiderea unui ciclu si inceperea unuia nou. Este timpul sa lasam trecutul si sa ne eliberam de tot ce nu serveste scopului nostru cel mai inalt. Pentru asta este nevoia ca mai intai sa ne schimba energia pentru ca atunci cand ne schimbam energia, ne schimbam viata.

Iata trei pasi simpli prin care sa ne schimbam energia pentru inceperea unui nou ciclu.

Iarta trecutul

La inceperea unui nou ciclu, iertarea este foarte importanta. Cand iertam, scapam de toate emotiile limitatoare asociate cu diversi oameni (chiar si cu noi insine) si care ne conditioneaza vietile – emotii negative care ne determina sa ne simtim intr-un mod anume, care ne mentin atentia oferind astfel puterea noastra oricui si la orice se afla in afara noastra consumandu-ne astfel o cantitate importanta de energie.

Daca energia noastra merge in locul in care ne indreptam atentie, atunci cand renuntam la emotiile negative ca suparare, teama, resentiment sau dezamagire, ne recapatam puterea. Aceasta energie eliberata devine disponibila pentru a crea noi lucruri in viata noastra. Acum nu doar ca ne-am luat inapoi energia, insa in timpul procesului nu doar ne eliberam pe noi de emotiile negative, ci si pe cei carora le oferiseram in mod inconstient puterea noastra. Prin ruperea legaturilor energetice cu oricine si orice din trecut care nu ne mai serveste, poti folosi plusul de energie de a crea noi lucruri in viitor. La fel se va intampla si cu persoana pe care ai eliberat-o.

