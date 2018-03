Sfatul unui medic român: Consumă zilnic şi acest ceai şi nu vei face niciodată CANCER!

Utilizarea ceaiului este documentata de aproape 5000 de ani, cand era consumat ca si delicatesa de catre aristocratia din China antica. Astazi, este cea mai populara bautura dupa apa, devenind parte din dieta zilnica a aproape doua treimi din populatia planetei.

„Asa cum probabil stiti deja, multe dintre beneficiile aduse sanatatii de catre ceaiului verde au facut ca aceasta bautura sa devina tot mai populara in lumea occidentala a ultimelor decenii. Antioxidantii ceaiului verde si in mod specific EGCg (Epigalocatequin-3gallate-ul) sunt recunoscuti pentru proprietatile lor atat in prevenirea aparitiei celulelor canceroase cat si incetinirea sau oprirea diviziunii lor. Ba chiar, in unele situatii EGCg-ul poate produce si un efect prooxidativ care aduce distrugerea acestora. Peste 90% dintre cancere sunt cauzate de mediul de viata, iar cel mai important dintre factorii ambientali implicati in geneza si dezvoltarea cancerului – prin prisma expunerii totale a populatiei – este dieta. Insa, pe de cealalta parte, tot dieta ne pune la dispozitie si o multitudine de molecule care au efect anticarcinogenetice dintre care face parte si naceasta EGCg, o minune a naturii. De aceea recomand consumul zilnic de ceai verde de tip matcha”, explica cercet. Dr. Horatiu Albu, master in biologia moleculara, citat de doctorulzilei.ro.

Ceaiul verde: un bun si polivalent antioxidant

Frunzele de ceai verde contin asa-numitii compusi bioactivi, inclusiv antioxidantii, care actioneaza asupra organismului nostru in mai multe moduri benefice. Polifenolii de ceai verde, cunoscuti drept catechine, sunt considerati responsabili pentru cele mai multe dintre beneficiile aduse sanatatii de catre ceaiul verde.

Epigallocatechin-3-galatul (EGCg) este cea mai abundenta catechina din ceaiul verde reprezentand pana la 75% din continutul sau catechinic. EGCg este, de asemenea si cel mai eficient antioxidant din ceaiul verde din punct de vedere al beneficiilor sale pentru sanatatea umana. Este tot mai testat in ultimele decade pentru a-i fi mai bine intelese abilitatile sale de combatere a imbatranirii celulare si de combatere a cancerului.

Rezultatele multor studii arata in mod clar ca EGCg si alti antioxidanti ai ceaiului verde sunt toxici pentru celulele canceroase in experimentele de laborator si indica motivele pentru care expertii in domeniul sanatatii sunt optimisti in privinta utilizarii lor in terapiile impotriva cancerului.

Concentratia de EGCg din ceaiului verde proaspat recoltat variaza in functie de modalitatea de cultivare si de la o zona de cultura la alta. Ceaiurile mai bogate in EGCg sunt in ordine crescatoare cele din China, Coreea si mai ales in Japonia (zona Kyoto).

EGCg opreste cresterea celulelor canceroase

Cancerul se formeaza atunci cand unele celulele ale corpului nu isi mai mentin ciclul normal de diviziune, crestere si moarte si incep sa se divida si sa creasca necontrolat uitand sa mai moara fapt ce duce la aparitia tumorilor si metastazelor si conduce in final la invadarea si omorarea gazdei.

Avem tot mai multe dovezi care sugereaza proprietatile chimiopreventive ale pulberilor de ceai verde sau extractelor catechinice din ceai. Cea mai mare parte a tuturor acestor proprietati chimiopreventive par a fi mediate de EGCg, acesta inducand apoptoza si promovand oprirea cresterii multor tipuri de celule tumorale.

EGCg ucide celulele canceroase

In urma unor cercetari ample s-a demonstrat ca EGCg ucide mai multe tipuri diferite de celule canceroase si prin declansarea activitatii asa-numitelor proteine „pro-mortale”. Studiile preclinice au aratat ca EGCg ar putea inhiba proliferarea si induce apoptoza celulelor canceroase din zona capului si gatului, pulmonare, de prostata, de san, ale sarcomului osteogen, carcinomului epidermoid, carcinomului laringian scuamos, carcinomului nasofaringian, carcinomului renal, tumorilor intestinale si colo-rectale, pancreatice si gastrice.

Prin EGCg am putea avea o molecula naturala, netoxica ce s-ar putea face utila fie folosita singura, fie in combinatie cu agentii terapeutici conventionali, in scopul prevenirii progresiei si/sau tratamentul tumorilor maligne umane.