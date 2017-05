Sfârșit cumplit pentru un tânăr din Iași, plecat pentru un trai mai bun în Anglia

Un tanar din Iasi a fost gasit mort in Anglia. Din cate se pare, pe corpul sau ar fi fost gasite mai multe semne de violenta, iar indiciile duc catre o crima odioasa. La Iasi tanarul era cunoscut drept o persoana linistita si nimeni nu stie sa fi avut vreodata vreun conflict cu cineva, notează BZI.ro.

Moarte invaluita in mister. Un tanar din Iasi a fost gasit mort in Anglia. Baiatul in varsta de 21 de ani ar fi plecat in urma cu cateva luni, in Anglia, acolo unde mama lui muncea de cativa ani. Duminica trecuta Andrei Razvan Sarbu a fost gasit decedat de catre un om al strazii. Autoritatile engleze au pornit o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat cu tanarul. Baiatul a terminat studiile la Colegiul Tehnic Ioan C. Stefanescu anul trecut, iar diriginta lui si-l aminteste drept un elev cuminte si respectuos.

Vestea mortii tanarului a cazut ca un fulger peste familie. Bunica lui si-a gasit cu greu cuvintele si era inca in stare de soc, chiar daca a primit vestea de cateva zile. Autoritatile din Anglia au stabilit ca tanarul Razvan a decedat cel mai probabil in noaptea de sambata spre duminica. In acea noapte, mama tanarului se afla la Iasi, la nunta unei rude. Din cate se pare, Razvan s-ar fi separat de ceva vreme de mama sa in Anglia si ar fi locuit impreuna cu niste prieteni.

Bunica tanarului, Angela Gafita, spune ca a primit vestea duminica trecuta si ca nu intelege ce s-a intamplat. "A plecat de cateva luni in Anglia. A stat aici cu mine cat mama lui a fost plecata. Nu stiu ce s-a intamplat, nu stiu... Era linistit, nu avea probleme...", a spus printre lacrimi bunica tanarului. Vecinii femeii, din blocul in care a locuit pana nu demult si Razvan nu gasesc nicio explicatie.

Tatal tanarului ar locui in Targu Frumos, insa nu tinea legatura cu el. Bunica si mama lui erau cele care l-au crescut. Presa din Anglia scrie ca trupul neinsufletit al ieseanului a fost gasit intr-un parc din localitatea Tovil, in apropiere de orasul Maidstone, comitatul Kent. Rezultatele unor examinari post-mortem releva faptul ca moartea a survenit unor lovituri brutale in zona capului si a corpului, potrivit presei britanice. Oamenii legii continua cercetarile si pana la acest moment nu s-au facut arestari. Localnicii au declarat politiei ca tanarul traia intr-un cort amplasat dupa niste tufisuri pe un deal din Tovil, in apropiere de drumul B2010.

Un barbat l-a vazut sambata dimineata carand in spate un cort in Crisbrook Meadow. Oamenii spun ca era un baiat cuminte si nu cauta probleme cu nimeni. Politistii au spus initial ca moartea tanarului este "inexplicabila" si au tratat-o ca fiind suspicioasa, dar numai dupa examinarea trupului investigatia s-a indreptat catre o crima.