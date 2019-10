Sfântul Toma 2019. Sărbătoare mare duminică: E cruce roșie în calendarul ortodox!

Sfantul Toma 2019. Sărbătoare 6 octombrie 2019 calendar ortodox

Sfântul Toma 2019. Sărbătoare 6 octombrie 2019 calendar ortodox. Duminică, 6 octombrie 2019, este sărbătoare mare, cu cruce roșie în calendarul ortodox.

Sfantul Apostol Toma este unul din cei 12 Apostoli chemati direct de catre Mantuitorului nostu Iisus Hristos si este praznuit de catre Biserica Ortodoxa in fiecare an pe 6 octombrie.

Credinciosii il cunosc mai bine dupa porecla pe care a primit-o – “Toma-Necredinciosul” sau “Toma-Dydimus (Toma-Geamanul)”. Conform unor scrieri Toma s-ar trage din orasul grec Didyma (orasul Didim de astazi, de pe teritoriul Turciei). Conform altor scrieri, acesta ar fi fost frate cu Iisus. Daca ar fi fost asa, atunci el ar fo fost Iuda-Toma, sau mai bine zis, unul din cei patru copii ai lui Iosif.

Sfântul Toma 2019. Sărbătoare 6 octombrie 2019 calendar ortodox. De unde vine numele de Toma Necredinciosul?

Totusi, conform Sfintei Scripturi Apostolul Toma s-a nascut in orasul gaileean Pansada iar de meserie era pescar. La auzul vestii ca Iisus Hristos este Mantuitorul nostru a decis sa lase totul in urma si sa il urmeze pe Hristos. Porecla sa de “Toma-Necredinciosul” i se trage de la faptul ca acesta nu a crezut relatarile ucenicilor despre Invierea lui Iisus. La 8 zile de la Inviere, Mantuitorul i se arata lui Toma aratandu-i ranile ceea ce l-a determinat pe Toma sa mearga in intreaga lume sa raspandeasca vestea Invierii Mantuitorului, regretand ca s-a indoit de spusele ucenicilor. Desi unele icoane numesc acest eveniment ca “Toma necredinciosul” acest lucru s-a dovedit a fi eronat, dat fiind faptul ca in greceste inscriptia citeste “Atingerea lui Toma”, pe cand in slavona inseamna “Incredintarea lui Toma”.

Sfântul Toma 2019. Sărbătoare 6 octombrie 2019 calendar ortodox. In calatoriile sale propovaduind Invierea Domnului infiinteaza si mai multe Biserici Crestine in Palestina, Mesopotamia, Etiopia, India si Partia. Pe cand propovaduia cuvantul lui Hristos in India reuseste sa ii converteasca pe sotia guvernatorului din Melipur (din sudul Indiei) si pe fiul acestuia. Guvernatorul, maniat, ordona ca Toma sa fie intemnitat si torturat. Sfarseste prin a fi strapuns de sulite dupa care Domnul il ia la el in Ceruri. Cateva din moastele Sfantului Apostol Toma se afla in India, Ungaria si la Muntele Athos.

In arta bisericeasca Sfantul Toma este prezentat ca stand in genunchi in fata Mantuitorului si atingandu-i coapsa. De asemenea, datorita meseriei de constructor, care i-a fost atribuita este prezentat cu o rigla si un echer in mana.

Sursa: calendarulortodox.ro