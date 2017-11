Sfantul Matei, sărbătorit pe 16 noiembrie. Cine a fost Sfantul Matei, protectorul finanţelor

SFANTUL MATEI 16 noiembrie. Creştinii îl cunosc şi iubesc pentru ca Sfântul Matei a fost unul dintre cei doisprezece Apostoli ai lui Iisus Hristos. Înainte de a deveni Apostol al Domnului, Matei a fost de meserie vameş şi se numea Levi. Se trăgea din Capernaum şi era fiul lui Alfeu. Nu se cunosc foarte multe detalii despre viaţa acestuia, cum ar fi faptul dacă a fost sau nu căsătorit. Sfântul Matei a avut o moarte de martir.

SFANTUL MATEI 16 noiembrie. Conform Traditiei si a scrierilor bisericesti Matei este binecunoscutul autor al primei Evanghelii. Acest lucru este marturisit credinciosilor de catre Eusebiu si Sfantul Epifanie, care ne spun ca Evanghelia a fost scrisa atat in limba greaca, cat si in limba aramaica. In Martirologul roman este specificat faptul ca Matei a murit ars pe rug de catre pagani cand acesta propovaduia cuvantului domnului in Etiopia. Textele apocrife mentioneaza trecerea sa la cele vesnice alaturandu-se Domnului nostru in Ceruri dar si faptul ca a avut parte de moarte de martir in Pont.

SFANTUL MATEI 16 noiembrie. Evanghelia dupa Matei face parte din lista Canonului Muratori si este amintita de Sfintii Parinti Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului si Grigore de Nazianz. Autenticitatea acesteia a fost recuonoscuta si de sinoadele din Laodiceea (360), canonul 60 Hipo (393). De asemenea, Evanghelia a fost confirmata si de Sinodul ecumenic Trulan (692) si sinodul al VII-lea (787). Motivul care a stat in spatele scrierii evangheliei este de a dovedi cititorilor vremii ca Mesia este cel care a fost prezis de catre profeti iar toate vechile profetii s-au indeplinit odata cu venirea Mantuitorului pe Pamant, scrie calendarulortodox.ro.

SFANTUL MATEI 16 noiembrie. Datorită meseriei practicate de el înainte de a deveni Apostol, Sfântul Matei este considerat astăzi patronul spiritual al contabililor, bancherilor, vameșilor și al gărzilor financiare. Rămășițele sale pământești sălășluiesc la Schitul Românesc Prodromu, pe Muntele Athos.