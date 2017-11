SF. MIHAIL şi GAVRIL. TOP 10 cele mai frumoase mesaje pentru Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela

Sfinţii Mihail şi Gavril: Consultă în acest articol TOP 10 cele mai frumoase mesaje pentru Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela. La mulţi ani!

1. Fie ca ziua de azi sa fie cea mai fericita zi din viata ta! Si fie ca ziua de maine sa fie si mai fericita decat cea de azi! La multi ani!

2. Sa primesti flori de ziua ta... Sa inveti de la fiecare floare sa iubesti, sa fii tandra, sa luminezi pe cei din jur, sa-i lasi sa te admire, sa aduci bucurie si sarbatoare... La multi ani de Sf. Mihail şi Gavril!

3. Fiecare an este o carte cu 365 de pagini goale. Creaza in fiecare zi o capodopera, folosind toate culorile vietii... si in timp ce scrii, zambeste! La multi ani!

4. Desi nu pot fi acum alaturi de tine, iti doresc tot binele si sper ca un an in plus sa te ajute sa descoperi dragostea adevarata. La multi ani de Sf. Mihail şi Gavril!

5. Bucura-te de fiecare clipa, zambeste, fii fericit si aminteste-ti un lucru: azi e ziua cea mai speciala din an asa ca traieste-o la maxim! La Multi Ani!

6. In aceasta zi speciala iti doresc sa gasesti dragoste si fericire in orice lucru si in orice persoana din viata ta! La multi ani de Sf. Mihail şi Gavril!

7. La Multi Ani, cu ocazia onomasticii multa sanatate si bucurie! Sa fii fericit/a, dar si sa faci fericiti pe altii. Sa fii iubit/a, dar si sa raspandesti iubire in jurul tau. Sa ai parte de tot ce e frumos in lumea asta si toate visele sa ti se implineasca!

8. Visele de azi sa devina realitate, sperantele de maine impliniri, orice cadere un pas inainte, gandul bun si fericirea sa te insoteasca mereu. La multi ani de Sf. Mihail şi Gavril!

9. Credeai ca am uitat de o zi atat de speciala precum ziua ta? Iti trimit din tot sufletul acest mesaj de la multi ani si te asigur de prietenia mea vesnica!

10. Cunosti pe cineva caruia trebuie sa ii trimit un mesaj de La multi ani, vreo aniversare? Daca stii de ceva petreceri, anunta-ma, pentru ca nu am mai mancat prajituri de mult si imi scade glicemia! La multi ani de Sf. Mihail şi Gavril!

La multi ani de Sf. Mihail şi Gavril! Mai multe mesaje de Sfinţii Mihail şi Gavril găseşti AICI