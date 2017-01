SF. ION 2017. Cele mai frumoase mesaje, felicitări, sms-uri și urări cu ocazia SFÂNTULUI ION

- De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui. La multi ani, Ioane!

- Azi e ziua ta, Ioane, ziua numelui tau, un nume frumos si simplu. Iti dorim numai bine, iubire si sa ai parte de toata fericirea din lume!

SF. ION 2017 mesaje La mulţi ani.- Draga Ioane, sper ca mesajul meu calduros sa ajunga desi afara este un ger de crapa pietrele, iti urez tot binele din lume si tot ce a fost rau sa stergem cu buretele

- Dumnezeu mi-a dat familia, Sfantul Ion al carui nume il porti mi te-a daruit, pentru a ma bucura de o astfel de prietenie. Ma bucur ca ai aparut in viata mea, ca am si voi avea bucuria de a trai si simti o prietenie adevarata! Sa iti fie viata binecuvantare si bucurie intocmai ca numele sfant pe care il porti!

SF. ION 2017 mesaje La mulţi ani.- E o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare usor. La Multi Ani, Ioane!

Îl sărbătorim pe Sfantul Ion şi te sărbătorim pe tine. Îmi doresc să fii mereu blând, bun şi drăguţ cu toţi cei din jurul tau. Eşti un prieten de nădejde şi un adevărat om. Iartă, iubeşte şi trăieşte frumos cu cei din jurul tău.

SF. ION 2017 mesaje La mulţi ani. Fie ca Sfântul Ion să îţi călăuzească paşii spre fericire şi împliniri. La multi ani!

- E o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare usor. La Multi Ani, Ioane!

- Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa va insoteasca pretutindeni. Va doresc o zi de Sf. Ion cat mai frumoasa! La multi ani!

SF. ION 2017 mesaje La mulţi ani. MESAJE DE SFANTUL ION

- Iti doresc ca de ziua numelui tau sa ti se implineasca toate dorintele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de raze de soare in viata si iti urez un sincer La Multi Ani!

- Iti doresc sa ai parte de o zi de nume minunata si sa stii ca esti si vei fi mereu iubit/a de toti prietenii tai. Cu drag, …

SF. ION 2017 mesaje La mulţi ani. - Iti urez La multi ani, pentru ca porti acest nume si fie ca Sfantul Ion pe care il reprezinti, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si linistea interioara.

- Iti urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum aripile unui fluture, la fel de fericita precum cantecul privighetoarei si la fel de frumoasa precum o gradina plina cu flori!

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfântul Ion cât mai frumoasă!

SF. ION 2017 mesaje La mulţi ani. * La multi ani de Sfântul Ion! Trebuie să crezi în viaţă, să înţelegi că nu trăim decât o data, să iubeşti ca şi cum n-ai fi suferit niciodată, să cânţi de parcă nimeni nu te-ar auzi, să munceşti de parcă nimeni nu te-ar plăti, să imprăştii veselia de parcă nimeni nu ar plânge şi să trăieşti de parcă acum ar fi sfârşitul!

* La multi ani, Ioane, să ai un an plin de reuşite şi pentru că eşti căsătorit, te rog fereşte-te de ispite!

* Deşi azi, de Sfântul Ion, ai primit multe mesaje cu urări care mai de care, tot al meu e cel mai tare, pentru că în această lume gri eşti singura pată de culoare, în această iarnă grea eşti singura rază de soare, pe câmpia vieţii mele esti cea mai frumoasă floare.

SF. ION 2017 mesaje La mulţi ani. * Draga Ioane, sper că mesajul meu călduros să ajungă, deşi afară este un ger de crapă pietrele. Îţi urez tot binele din lume şi tot ce a fost rău să ştergem cu buretele.

* E Sfântul Ion, au trecut sărbătorile şi am uitat de sarmale, la mulţi ani Ioan şi sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale

- La multi ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele! Sanatate si numai bucurii!

SF. ION 2017 mesaje La mulţi ani. SMS DE SFANTUL ION

- La multi ani si Sfantul Ion sa te calauzeasca mereu!

- La multi ani, plini de fericire si de impliniri! Sa te pupe norocul si sa ai numai zambete si soare in calea ta!

- Ma bucur ca existi in viata mea si ma bucur ca Sfantul Ion, al carui numei il porti, mi te-a daruit pentru a ma bucura de prietenia ta sincera si neconditionata.

- Ne gandim cu totii la tine si pentru ca astazi este o zi speciala iti uram un sincer „La multi ani”!

SF. ION 2017 mesaje La mulţi ani. - O prietenie sincera, inseamna intotdeauna o legatura intre oamenii cu aceleasi principii, aceleasi idealuri, aceleasi bucurii, aceleasi lacrimi. O prietenie sincera este o binecuvantare pentru fiecare din noi, iar prietenia mea cu tine, este o prietenie sincera, ca un talisman aducator de noroc.

- Sa-ti dea Domnul sanatate, judecata inteleapta, viata lunga pamanteasca, ce doresti sa se implineasca!

- Sfantul caruia ii porti numele sa te ocroteasca in fiecare zi. La multi ani cu impliniri si momente frumoase in viitor!

SF. ION 2017 mesaje La mulţi ani. - Un cer albastru fara nori, In calea ta sa fie, Sa ai in viata numai flori, Noroc si bucurie! La Multi Ani!

- Un zambet are puterea de a indrepta totul si de a umple totul de lumina. Sper sa ai parte de cat mai multe zambete in viata…La Multi Ani!

SF. ION 2017 mesaje La mulţi ani. SFANTUL ION, TRADIŢII ŞI OBICEIURI: "Dezmăţul iordănitului femeilor la asfinţit"

Crestinii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc in fiecare an, in data de 7 ianuarie Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, fiul Elisabetei si al preotului Zaharia, nascut in cetatea Orini. El este cunoscut sub denumirea de “Inaintemergatorul”, pentru ca a anuntat venirea lui Hristos.

Biserica a inchinat lui Ioan sase sarbatori pe an: zamislirea lui - 23 septembrie, nasterea - 24 iunie, soborul lui - 7 ianuarie, taierea capului - 29 august, prima si a doua aflare a capului - 24 februarie si a treia aflare a capului - 25 mai.

SF. ION 2017 mesaje La mulţi ani. Ioan este un nume iudaic: “Iohanan” prescurtare din “Iehohanan” si inseamna “Dumnezeu s-a milostivit”. Foarte multi romani poarta numele de Ion (forma neaosa), Ioan sau Ioana, fie ca atare, fie in diferite variante: Ionel, Nelu, Ionica, Nica, Ionut, Onut, Ionela, Nela, Ionica sau Oana, alcatuind cea mai bogata familie onomastica din Romania.

In aceasta zi de sarbatoare nu lipsesc nici traditiile si obiceiurile populare. In trecut de Sfantul Ioan avea loc Torontoiul sau Iordanitul femeilor, un ritual din care s-a mai pastrat doar ospatul final, ospat ce incheie astfel ciclul sarbatorilor de iarna. Iordanitul femeilor avea un ritual strict, in care nevestele batrane le primeau in grupul lor pe cele mai tinere, le duceau la rau sa le stropeasca si apoi faceau o masa comuna.

“In multe sate din Maramures se mai tine obiceiul Vergelului sau, altfel spus, spargerea Craciunului. Fetele de maritat pregatesc cosuri cu bautura si mancare. Feciorii merg si iau fetele de acasa si le dic in curtea unde se tine Vergelul. Tot ei sunt si cei ce platesc muzicantii. In hora intra fetele ce se vor marita in acest an si formeaza viitoarele cupluri, toata petrecerea incheiundu-se cu un ospat comun, care sparge perioada sarbatorilor de iarna”, a declarat pentrucitynews.ro conferentiar universitar Delia Suiogan.

SF. ION 2017. Mesaje La mulţi ani. Sărbătoarea de Sfântul Ion mai este cunoscută și sub numele de “Sânt-Ion”, “Înaintemergătorul Domnului” sau “Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul”.

Se știe din tradiția populară că Sfântul Ioan este protectorul pruncilor și se mai ține pentru ca pruncii să se nască sănătoși, fără malformații sau diformi. Totodată, ziua de Sfântul Ion este o zi de bucurie, iar cine nu se veselește în această zi va fi trist tot timpul anului.

Unii oameni serbează ziua de Sfânt Ion pentru ca Dumnezeu să le ferească gospodăriile de foc și animalele de fiarele sălbatice.

În ziua de Sfânt Ion există obiceiul “Iordănitul femeilor”, care este, de fapt, o petrecere a nevestelor. Femeile se adună la o gazdă, unde aduc fiecare alimente și băutură, apoi petrec până dimineața, spunând că se “iordănesc”.

SF. ION 2017 mesaje La mulţi ani. Un alt obicei întâlnit în ziua de Sfântul Ion este “Iordăneala”. Mai mulți tineri care au luat de la preot, în ajunul Sfântului Ion, agheasmă de la Bobotează, merg în dimineața zilei de Sfântul Ion la biserică și după terminarea slujbei stropesc fiecare om care iese, apoi îl urează. Oamenii “iordăniți” trebuie să-i răsplătească pe urători cu bani, cu care seara chefuiesc.

Tradiția ne spune că în dimineața zilei de Sfântul Ion fiecare om trebuie să se stropească cu agheasmă nouă, pentru a fi feriți de boli în decursul anului.

SF. ION 2017 mesaje La mulţi ani. Se spune conform tradiției populare că după Sfânt-Ion se botează gerul, adică se înmoaie frigul și începe să se facă mai cald.

SF. ION 2017 mesaje La mulţi ani. Rugaciune catre Sfantului Ioan Botezatorul

O, Mergatorule inainte al Domnului si Botezatorule al lui Hristos, mari si multe sunt vredniciile date tie de la Dumnezeu, fiindca tu de proorocii cei vechi ai fost proorocit. Tu, dupa fagaduinta si proorocie ingereasca, te-ai si nascut. Numele tau prin cuvantul Arhanghelului Gavriil mai inainte s-a vestit; a ta numire cu minunea dezlegarii limbii tatalui tau s-a pecetluit.

Tu, din copilarie, in pustie ai vietuit si, ca o pasare a cerului, desavarsit neagoniseala ai iubit, cu agurida si cu miere salbatica te-ai hranit. Tu ai fost crinul cel cuvantator al vailor si al pustiilor, care in loc de podoaba hainelor, cu darul cel de sus imbracand trupul tau, cu peri de camila l-ai acoperit. Tu ai fost glasul care a strigat in pustie si calea Domnului o ai pregatit.

Tu, cu duhul si cu puterea lui Ilie, in lume te-ai aratat si nelegiuirea lui Irod si a tuturor celor asemenea lui ai mustrat. Tu esti martorul cel preavestit al Preasfintei si de viata facatoarei Treimi. Tu pe Mantuitorul catre multimea popoarelor L-ai marturisit si cu degetul tau L-ai aratat pe Mielul lui Dumnezeu, Care ridica pacatele lumii. Tu, de catre insusi Domnul, mai mult decat prooroc ai fost marturisit si dupa Nascatoarea de Dumnezeu, pe tine te credem a fi cel mai mare om nascut din femeie.