Programul magazinelor de Sărbători. Ce mall-uri și supermarket-uri vor fi deschise de Crăciun

Programul magazinelor de Craciun

În ziua de Crăciun majoritatea magazinelor și a centrelor comerciale vor fi închise. Vori fi însă și câteva excepții.

Exceptie vor face centrul comercial AFI Cotroceni, cateva hipermarketuri, dar si cinematografelor care vor functiona dupa un program special, arata informatiile centralizate de News.ro de la retaileri si de la proprietarii centrelor comerciale din Romania.

Mall-ul AFI Cotroceni va fi deschis, ca in fiecare an, pe toata perioada sarbatorilor de iarna, atat in cele trei zile de Craciun, precum si pe 31 decembrie, 1 si 2 ianuarie, cu un program de functionare special.

Astfel, in zilele de 25 decembrie si 1 ianuarie, magazinele, restaurantele, cafenele si zone de distractie vor fi deschise in cadrul centrului comercial AFI Cotroceni in intervalul 14:00 - 22:00.

Totodata, hipermarketul Auchan din Afi Cotroceni va fi deschis in ziua de Craciun in intervalul orar 14:00-23:30, iar de Anul Nou va fi deschis intre 16:00 si 23:30.

Centrul comercial AFI va fi deschis pana la ora 20:00 in zilele dinaintea sarbatorilor precum 24 decembrie sau 31 decembrie. In timp ce hipermaketul Auchan din cadrul AFI Cotroceni va fi deschis pana la ora 21:00 in ajunul Craciunului si pana la ora 20:00 in ajunul Anului Nou.

In ceea ce priveste mall-urile detinute de fondul sud-african de investitii New Europe Property Investments (NEPI) in Romania, acestea sunt inchise in zilele de 25 decembrie si de 1 ianuarie.

Astfel, spatiile comerciale, restaurantele si hipermarket-urile din cadrul Mega Mall din Bucuresti, Shopping City Piatra-Neamt, Braila Mall, Shopping City Targu Jiu, Severin Shopping Center, Aurora Mall Buzau, Shopping City Sibiu, Ploiesti Shopping City si City Park Constanta vor fi inchise de Craciun si de Revelion.

Totusi, cinematografele din cadrul tuturor mall-urilor care sunt dotate cu astfel de zone de divertisment vor fi deschise si in zilele de 25 decembrie si 1 ianurie incepand cu ora 13.00 sau, in unele cazuri, incepand cu ora 14.00.

Zona de restaurante, dar si patinoarul din Promenada Mall din Bucuresti sunt deschise si in zilele de 25 decembrie si 1 ianuarie, intre orele 14:00-20:00.

In Shopping City Piatra-Neamt, zona de foodcourt, dar si cinematograful sunt deschise in zilele de 25 decembrie si 1 ianuarie intre orele 14.00-23.00.

In zilele de 24 decembrie si 31 decembrie, clientii mai pot beneficia de serviciile din spatiile comerciale, restaurantele si hipermarket-urile din cadrul acestor mall-uri pana la orele 18.00-19.00.

Cele patru centre comerciale Vivo, detinute de dezvoltatorul imobiliar Immofinanz in Cluj-Napoca, Constanta, Baia Mare si Pitesti, vor fi inchise in zilele de 25 decembrie si 1 ianuarie.

Acestea vor fi deschise in ajunul Craciunului, dar si in ajunul Anului Nou pana la ora 18.00.

Centrul comercial Sun Plaza va fi inchis in zilele de 25 decembrie si 1 ianuarie, in timp ce in ajunul celor doua sarbatori spatiile comerciale si hipermarketul Cora vor fi deschise pana la ora 19.00.

Totodata, Veranda Mall din zona Obor va fi inchis in ziua de Craciun si in ziua de 1 ianuarie.

În Baneasa Shopping City pe data de 24 si 31 decembrie, magazinele vor fi deschise intre orele 10:00-19:00, respectiv 10:00-18:00.

De Craciun si de Revelion, magazinele din centrul comercial din Baneasa vor fi inchise, insa cinematograful va fi deschis de Craciun, in intervalul orar 14.00-23.45, si imediat dupa Revelion, intre orele 15:30-23:45.

In ceea ce priveste programul retelei Metro in perioada sarbatorilor de iarna, in zilele de 24 decembrie si 31 decembrie, programul se incheie la ora 16:00, iar pe 25 decembrie si 1 ianuarie toate magazinele Metro vor fi inchise.

In zilele de 26 decembrie si 2 ianuarie, magazinele vor avea un program scurt, intre 8:00 si 16:00, iar in intervalul 27 - 30 decembrie si incepand cu 3 ianurie se revine la programul normal.

In zilele de 25 decembrie si 1 ianuarie toate cele 500 de magazine din reteua Profi vor fi inchise.

In 24 decembrie si in 31 decembrie, unitatile Profi vor fi deschise pana la orele 18.00 si, in unele cazuri, pana la 19.00, in timp ce in zilele de 26 decembrie si 2 ianuarie, magazinele Profi vor fi deschise in intervalul 10.00-18.00.

In cazul retelei Cora, toate magazinele vor fi inchise in zilele de 25 decembrie si 1 ianuarie, exceptie facand magazinul din Ploiesti, care va fi deschis in intervalul orar 14:00-22.00 in cele doua zile de sarbatoare.

In 24 decembrie si 31 decembrie, cele mai multe magazine din reteaua Cora vor fi deschise in intervalul 7.00-18.00, cu exceptia magazinului din mall-ul City Park din Constanta si a magazinului din Ploiesti, care vor fi deschise in intervalul orar 8:00-20:00.

In zilele de 26 decembrie si 2 ianuarie, magazinele Cora vor fi deschise incepand cu ora 10:00 si vor avea program pana la orele 18:00 sau 22:00, in cazul catorva magazine.

Reteaua Carrefour a ales sa inchida toate magazinele pe 25 decembrie si de 1 ianuarie. Retailerul francez va avea un program special inainte de Craciun si de Revelion, astfel incat clientii isi vor putea face ultimele cumparaturi pana la ora 19:00, in 24 decembrie, si pana la ora 18:00, in 31 decembrie.

Pe 26 decembrie si 2 ianuarie, cele mai multe magazine Carrefour vor fi deschise incepand cu ora 7:00 si se vor inchide la ora 22:00, insa unele magazine au program pana la ora 23:00.

Cu prilejul sarbatorilor de iarna, magazinele Kaufland vor avea un program de functionare special. Astfel, in 24 decembrie si 31 decembrie, ora deschiderii va varia in functie de magazin in intervalul orar 7:00-7:30, iar ora inchiderii va fi intre orele 16:00 si 18:00.

In zilele de 25 decembrie si 31 decembrie, magazinele Kaufland vor fi inchise, iar in 26 decembrie si 2 ianuarie vor avea program scurt, de la 9:00-9:30 la14:00-15:00.

Lidl a anuntat ca va inchide toate magazinele in 25 si 26 decembrie.