Sevil Shhaideh: N-am înțeles de la Preşedinte că ar fi o problemă, că ar fi vorba de un refuz

Sevil Shhaideh

Social-democrata Sevil Shhaideh a declarat, joi, că a vorbit la telefon cu președintele Klaus Iohannis, după ce a fost nominalizată pentru funcția de premier, și la acel moment nu a avut nicio îndoială că lucrurile nu vor avea un parcurs normal, mai ales că șeful statului a discutat cu ea și despre ceremonia de învestitură a Guvernului.

"Am primit telefon de la președinte, mi-a spus că o să vorbim după Crăciun și să fiu pregătită cu temele de discuție, programul de guvernare, bugetul, deficitul, măsuri fiscale, tot ce presupune programul de guvernare, să discutăm pe îndelete, clar, toate aceste elemente. Discuția a fost foarte..., poate eu nu mă pricep și nu știu tonul conversațiilor la telefon, dar din ce am înțeles eu a fost o discuție normală, naturală, chiar cum va fi ceremonia de învestire a Guvernului. Adică, eu personal poate nu mă pricep să sesizez tonul dintr-o conversație, dar n-am înțeles că ar fi o problemă, că ar fi vorba de un refuz. Din contră, discuția despre programul de guvernare, despre buget, despre echipă, despre deficit era foarte bine conturată și în sensul ăsta m-am și pregătit zilele acestea pentru că dl președinte — întâmplarea a făcut să lucrăm cu mulți ani în urmă, să mă cunoască — știe că sunt un om care în momentul în care trebuie să răspund la anumite elemente mă pregătesc", a spus Sevil Shhaideh, la un post de televiziune.

Ea a susținut că se cunoaște cu președintele Iohannis din perioada în care acesta era primar la Sibiu și că a lucrat cu el și cât a fost la Ministerul Dezvoltării pe proiectul de regionalizare-descentralizare.

"Mă cunosc cu președintele Iohannis de când era dânsul primar. Eu am fost în acea perioadă președinte la o asociație profesională, Asociația Informaticienilor din Administrația Publică, și am avut la Sibiu de foarte multe ori schimburi de experiență. Era un coleg acolo informatician foarte bine pregătit, și cu aceste ocazii m-am întâlnit și cu domnul Iohannis, în afară de timpul pe care l-am petrecut cu dânsul și cu domnul președinte Dragnea la minister pe subiectul descentralizare-regionalizare. Deci, avem o perioadă destul de îndelungată de timp de când ne cunoaștem", a relatat Sevil Shhaideh.

Întrebată dacă ar accepta un post de ministru în viitorul guvern, Sevil Shhaideh a răspuns că deocamdată nu știe, dar ''principalul'' este să fie un premier desemnat.

Ea a precizat că președintele Iohannis nu a întrebat-o nimic despre soțul său și a subliniat că nu poate să creadă că el ar reprezenta o chestiune de vulnerabilitate națională. "Suntem o familie unită, împreună de foarte mulți ani, ne-au cunoscut foarte multe persoane, am fost în atâtea instituții publice, ne-au verificat. Refuz să cred că toată această discuție în jurul soțului meu are vreun sens, sau că are vreun procent de adevăr", a punctat Sevil Shhaideh, care a adăugat că după refuzul desemnării sale soțul i-a spus: "Mergem înainte, capul înainte".

Sevil Shhaideh a mai spus că nu se poate pronunța ea dacă președintele Iohannis ar fi trebuit să explice public refuzul său, dar se aștepta măcar să-i spună ceva din politețe: "Eu personal mă așteptam măcar, așa cum am vorbit la telefon și mi-a zis să mă pregătesc și am stat cinci zile și am lucrat în continuu, mă așteptam să mă cheme, să-mi zică: 'uite, ai ceva'. Sau ceva din politețe măcar".

Întrebată cum s-a simțit când a primit amenințări cu moartea, Sevil Shhaideh a relatat că au fost mult mai multe lucruri — telefoane, mesaje — și familia sa s-a speriat când toate acestea au ajuns pe conturile de facebook ale copiilor și apoi pe contul de Facebook al soțului, pe care le-au și închis ulterior.

Ea a precizat că mesajele cu tentă de amenințare au venit după refuzul președintelui Iohannis.

"Asta de fapt ne-a speriat cel mai tare. (...) Atunci m-am dus la domnul președinte Dragnea, eu nu sunt o femeie să mă sperii, dar viața mea este schimbată, am doi copii, ei merg la școală. (...) L-am rugat pe domnul președinte să accepte că sunt momente în viață când e mai important să-ți aperi familia. Cred că lucrurile se vor liniști și vom reveni la viața noastră normală. Eu sunt musulmancă, sunt româncă din totdeauna, eu nu am avut niciodată sentimentul de ură. (...) Eu nu am fost pregătită pentru acest nivel de ură pentru că eu am crescut aici, noi nu am avut niciodată un sentiment de nesiguranță", a conchis Sevil Shhaideh.