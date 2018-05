Servicii de calitate oferite de City Insurance pentru cei prejudiciaţi de proprii asiguraţi RCA (P)

City Insurance

APCONS (Asociatia pentru Apararea Drepturilor si Intereselor Consumatorilor – Iasi) militeaza in permanenta pentru respectarea drepturilor consumatorilor. Pe aceasta directie se incadreaza si actiunea de fata, care are drept scop sa aduca la cunostinta consumatorilor de asigurari si pagubitilor RCA City Insurance, o practica benefica a asiguratorului in cauza.

In consecinta, publicam mai jos comunicatul de presa al APCONS, dar si oferta City Insurance.

“City Insurance, singura companie de asigurari cu capital integral romanesc, a inteles cel mai bine ce inseamna protectia patrimoniului persoanelor afectate de un eveniment asigurat si ofera servicii considerabil imbunatatile tuturor proprietarilor de autovehicule care au fost prejudiciati de asigurati RCA care au apelat in prealabil la asiguratorul in cauza.

APCONS (Asociatia pentru Apararea Drepturilor si Intereselor Consumatorilor – Iasi), cu sediul social in strada 14 Decembrie 1989, 2B, Municipiul Iasi, judetul Iasi, CUI 8003126, reprezentata legal de domnul Vasile Cazan, in calitatea pe care o are de barometru al domeniului protectiei consumatorilor, informeaza cu maxima promptitudine in legatura cu toate abaterile care ii sunt aduse la cunostinta de catre consumatori, indiferent de domeniul in care acestia se regasesc.



Astazi, 14.05.2018, APCONS aplauda si aduce la cunostinta consumatorilor de asigurari si pagubitilor RCA faptul ca City Insurance, care dupa cum am precizat este singura societate de asigurari cu capital integral autohton, a ajuns sa ofere pentru despagubirile in regie proprie, un tarif orar al manoperei de 370 lei. La final se poate regasi o astfel de oferta care vine in sustinerea tuturor elementelor care sunt precizate pe parcursul acestui comunicat de presa. Practic acest cuantum nu face altceva decat sa intareasca faptul ca piata asigurarilor tinde spre o perfectionare a serviciilor pe care le ofera, doar prin prestatii in consecinta fiind posibila aducerea autovehiculului la starea anterioara producerii evenimentului asigurat. Avand in vedere comportamentul laudabil al asiguratorului mai sus mentionat, cat si preocuparea APCONS de a proteja interesele consumatorilor, asociatia face cunoscut tuturor celor interesati (asociatii de transportatori, asociatii de companii de taximetre, persoane fizice si juridice) faptul ca ofera consultanta si sprijin astfel incat toata lumea sa beneficieze de aceste oferte, pe care asiguratorul desigur ca este obligat sa le puna la dispozitia tuturor celor care sunt prejudiciati de asigurati RCA ai Ciy Insurance. Doar in acest fel se asigura un tratament echidistant pentru toti cei care se regasesc in postura deloc fericita de a avea patrimoniul afectat ca urmare a unui eveniment rutier. Mai mult, deoarece APCONS nu a pregetat niciun efort vreodata pentru a sustine interesele consumatorilor, pe aceasta cale considera imperios necesar sa sublinieze ca va demara o campanie intensa prin care:



A. va incerca sa inchirieze spatii publicitare in apropierea tuturor centrelor de dauna City Insurance pentru a face cunoscut tuturor celor interesati faptul ca acest asigurator a facut un pas inainte spre normalitate, acceptand un tarif orar de 370 lei;



B. ii invita pe toti pagubitii care nu vor primi oferte care sa includa ora de manopera la nivelul a 370 lei sa se adreseze asociatiei, dupa cum am mai precizat anterior, in vederea aplanarii acestei situatii de fapt.



Concluzionand, trebuie apreciate eforturile si demersurile City Insurance care face dovada ca a inteles care este tariful corect pentru ora de manopera, astfel incat interesele tuturor celor prejudiciati de proprii asigurati RCA sa fie protejate, sa se asigure circulatia in conditii sigure pe drumurile publice.

APCONS este o persoana juridica non-profit, apolitica, neguvernamentala si de interes public. Asociatia s-a constituit pentru apararea drepturilor si intereselor consumatorilor , prin libera asociere, avand drept scop apararea drepturilor legitime si protectiei membrilor sai si ale consumatorilor in general, privind produsele si serviciile. Chiar prin obiectul de activitate pe care si l-a stabilit, APCONS militeaza pentru sustinerea si apararea drepturilor fundamentale si intereselor legitime ale membrilor sai si ale consumatorilor in general, astfel:



a. de a fi informati complet, corect, precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor astfel incat decizia pe care o adopta in legatura cu aceasta sa corespunda cat mai bine nevoilor consumatorilor, precum si de a fi educati in calitatea lor de consumatori;



b. de a fi despagubiti pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzatoare a serviciilor, folosind in acest scop mijloacele prevazute de lege;



c. formarea unei atitudini corecte a agentilor economici angajati in prestarea serviciilor, fata de calitatea acestora”. (e-mail: asprotcons@gmail.com)