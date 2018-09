Serena Williams - Osaka, finala US OPEN la feminin. Japoneza, anunţ uluitor despre adversara ei

Serena Williams - Naomi Osaka este finala feminină de la US Open 2018.

Finala feminină de la US Open le va aduce faţă în faţă pe Serena Williams (36 ani - cea mai vârstnică finalistă din istoria US Open-ului) şi pe Naomi Osaka (20 ani - prima finalistă dată de Japonia, cea mai tânără finalistă de US Open din ultima decadă, de la Caroline Wozniacki încoace / 2009).

Naomi Osaka a afirmat că este o mare fană a Serenei Williams, dar că acum nu trebuie s-o privească precum un idol.

''E un pic ireal. Când eram copil, visam să joc cu Serena (Williams) în finala unui turneu de Mare Şlem. Sunt foarte fericită pentru că acest lucru s-a realizat. În acelaşi timp, îmi zic că trebuie să profit de acest moment şi să abordez meciul ca oricare altul.

Nu trebuie să o privesc ca pe un idol. Să joci două finale de Mare Şlem când revii după o absenţă îndelungată este cu adevărat excepţional. Nu vreau să mă gândesc prea mult la acest meci. Nu sunt favorită. Ea a jucat atâtea finale de Mare Şlem, ştie cum este. Pentru mine este o noutate, iar asta e plăcut. Vreau să profit de acest moment şi să joc cât pot de bine'', a declarat Osaka, într-o conferinţă de presă, preluată de telekomsport.