Serena Williams. Anunţul după accidentarea de la Roland Garros. Ce a descoperit la consultaţie

Serena Williams

FOTO: dailymail.co.uk

Serena Williams, fost număr 1 mondial, a declarat forfait luni înaintea meciului din optimi contra rusoaicei Maria Şarapova, acuzând probleme la muşchii pectorali.

Accidentarea Serenei Williams nu e atât de gravă cum se anticipa, un control amănunţit efectuat azi relevând faptul că ea va fi gata pentru Wimbledon.

"Abia am terminat consultaţia la spital şi am o veste super interesantă pentru voi: accidentarea nu e gravă. Sunt foarte fericită şi am vrut să împărtăşesc cu voi, fanii mei, acest update privind problemele mele medicale. A fost extrem de frustrant că nu am putut continua la Roland Garros, dar sunt mulţumită de modul în care am evoluat", a scris Serena Williams, pe Instagram, preluată de Digisport.