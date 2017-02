Şerban Nicolae nu vrea la Justiţie: Sunt mai eficient în Parlament, decât într-o echipă la Guvern

Se caută ministrual Justiţiei. Dar președintele Comisiei Juridice din Senat, Șerban Nicolae, considerat unul dintre potențialii înlocuitori ai lui Florin Iordache, spune că nu este interesat de funcția de ministru al Justiției, anunţă Digi 24.

El spune că locul său este, în prezent, în Parlament și că va fi mai „eficient” acolo decât la Ministerul Justiției.

„Pot fi mult mai eficient în Parlament, mai ales în poziția de lider de grup și preşedinte al Comisiei Juridice decât aș fi ca ministru al Justiției. O activitate sectorială onoranta și solicitantă mi-ar restrânge sfera de activitate și ar limita eficiența a ceea ce pot face. Am fost ministru, secretar de stat. E mai eficient sa fiu în Parlament decât într-o echipă guvernmentală. De aceea n-am luat în calcul și dacă a fost vreo discuție am încercat să explic. Sper că am fost convingător că locul meu e în Parlament”, a spus Șerban Nicolae.

Șerban Nicolae a mai declarat, la Digi24, că nu se aștepta ca Florin Iordache să-și dea demisia. „Am sperat până în ultima clipă că premierul va reconsidera poziția exprimată acum câteva zile când încă era foarte multă lume în stradă, când CCR nu se pronunțase, moțiunea nu se votase.

Când a devenit limpede că nu a fost nimic neconstituțional și se poate pune în discuție oportunitatea sau fondul soluției propuse, credeam că premierul îl va lăsa pe Iordache să-și continue activitatea și nu va exista o presiune suplimentară care să-l determine să demisioneze”, a spus liderul senatorilor PSD.