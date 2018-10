Şerban Nicolae, sceptic cu privire la OUG pentru legile justiţiei: Guvernul ar trebui să o respingă!

Liderul senatorilor PSD, Şerban Nicolae, a declarat duminică, pentru MEDIAFAX, despre textul OUG pe legile justiţiei, că formula revocării membrilor CSM e „stupidă”, prevederea legată de răspunderea magistraţilor este „o bătaie de joc”, motiv pentru care Guvernul ar trebui să respingă ordonanţa.

Ridică mari semne de întrebare. Am senzaţia că umbra lui Macovei şi Prună a acoperit gândirea acestei ordonanţe, dincolo de faptul că ordonanţa este foarte mult extinsă faţă de ceea ce părea să fie subiect de discuţie pentru o eventuală modificare. De exemplu, am întâlnit formule de tipul , am găsit formula absolut stupidă legată de revocarea membrilor CSM în care judecătorii, respectiv procurorii, votează pentru revocare dar după aia se pronunţă CSM-ul cu majoritate de voturi” a declarat, duminică, pentru MEDIAFAX, liderul senatorilor PSD, Şerban Nicolae, întrebat ce observaţii are cu privire la textul ordonanţei de urgenţă de modificare a legilor justiţiei pe care Ministerul Justiţiei l-a trimis CSM-ului.

Şerban Nicolae a precizat că Guvernul nu ar trebui să aprobe, luni, această formă a OUG pe legile justiţiei.

„Am senzaţia că ceva din capitolul coerenţă logică şi continuitate s-a frânt pe toate planurile. Eu sper să nu rămână aşa şi în niciun caz să nu aprobe Guvernul o asemenea ordonanţă. Ea practic anulează toată munca pe care am făcut-o în materie de reformă a legilor justiţiei”, a indicat acesta.

Liderul senatorilor PSD a adăugat că modificarea legată de răspunderea magistraţilor este „o bătaie de joc”.

„În materie de răspundere a magistraţilor, am senzaţia că deja este o bătaie de joc, sper să nu fie chiar textul corect, sper să fi apărut în presă un text greşit, un text de lucru, un text făcut de nişte oameni foarte, foarte slab pregătiţi şi cu apucăturile securiste de pe vremea Macovei-Prună. Altfel, nu îmi explic de ce s-a ajuns din nou la formula în care să nu se răspundă la nivel de magistraţi niciodată şi să nu se găsească niciun fel de soluţii funcţionale pentru independenţa justiţiei”, a punctat Nicolae.

Social-democratul a menţionat că prevederea legată de revocarea CSM este „o inepţie”.

”Eu sigur aş vrea ca nu aceasta să fie ordonanţa pe care să o aprobe Guvernul mâine (luni - n.r.), ci să se rezume strict la chestiunile legate de vechimea necesară pensionării magistraţilor, respectiv să se revină la formula cu 25 de ani de vechime minim în magistratură, şi de asemenea să reglăm chestiunea legată de majoritatea necesară revocării membrilor aleşi ai CSM. Dincolo de aceste două aspecte, nu văd nicio justificare pentru ordonanţa de urgenţă. În niciun caz nu există justificare pentru a se umbla la răspunderea magistraţilor, în niciun caz nu există justificare pentru a se umbla din nou la revocarea membrilor CSM prin votul majorităţilor membrilor plenului, ceea ce este o inepţie, şi în general ar trebui să se umble cât mai puţin după o dezbatere care a durat un an de zile în Parlament, chiar nu cred că mintea luminată a unor funcţionari din Ministerul Justiţiei au găsit soluţiile pe care le-au ţinut ascunse până acum”, a declarat Şerban Nicolae.