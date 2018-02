Şerban Nicolae îl atacă pe Jean Claude Juncker, privind MCV: "Ameninţarea este ridicolă"

Sa spui ca Parlamentul trebuie sa respecte Constitutia Romaniei este si redundant si, in general, este jenant, a declarat marti liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, referindu-se la afirmatiile presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, de saptamana trecuta, conform carora, daca legile din Romania raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre Mecanismul de Cooperare si Verificare si aderarea la Schengen vor fi "in alti termeni", potrivit Agerpres.

El a precizat ca in cadrul intalnirii avute marti cu reprezentanti ai Comisiei de la Venetia nu s-a discutat despre legile Justitiei, tema discutiei vizand in principal transparentizarea ONG-urilor romanesti.

"Nici nu aveau cum, pentru ca nu puteau fi mandatati de APCE cu o tema care tine de legislatia interna a Romaniei. Am vazut niste pareri personale, am vazut pe un domn care este presedintele Comisiei Europene, care exprima niste temeri personale, care ne dadea un fel de amenintari sa modificam legile conform deciziilor CCR. Probabil ca nimeni nu i-a spus ca amenintarea este ridicola si usor etilica in conditiile in care toate deciziile Curtii Constitutionale sunt luate in considerare de Parlament si intotdeauna sunt puse in acord proiectele legislative cu deciziile Curtii. Nu de grija MCV, nu de grija aderarii la Schengen, ci pentru ca asa scrie in Constitutia Romaniei inca din 1991", a sustinut Serban Nicolae.

Intrebat de jurnalisti daca, in opinia sa, declaratiile lui Junker reprezinta o ingrijorare personala si nu exprima parerea CE, Serban Nicolae a spus:

"Nu, este o parere ridicola, pentru ca, din punctul meu de vedere, sa spui ca Parlamentul trebuie sa respecte Constitutia Romaniei e si redundant si, in general, este jenant".

Juncker a avertizat miercurea trecuta ca "daca legile Justitiei din Romania raman asa cum au fost votate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se vor pune in alti termeni". Juncker a mai spus intr-o conferinta de presa comuna la Bruxelles cu presedintele Klaus Iohannis ca "nu vom accepta ca Romania sa faca pasi inapoi in privinta statului de drept".