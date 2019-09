Senatul dă liber la uciderea urșilor. Crimele de la Caracal, printre "argumentele" invocate

Senatul a schimbat, miercuri, Legea Vanatorii, inclusiv cu un amendament adoptat pe ultima suta de metri care, practic, scoate ursii din lista animalelor protejate.

"Senatul a votat miercuri Legea Vanatorii, cu un amendament depus in graba, care muta ursul din Anexa 2 in Anexa 1. O modificare de o cifra elimina ursul din lista de mamifere protejate si il include in cea a mamiferelor cu sezon de vanatoare. Sinistru si contrar normelor europene", a anuntat, pe pagina de Facebook, senatorul USR Allen Coliban, membru in Comisia de Mediu.

Din 81 de senatori prezenti azi in plen, 67 au votat pentru, 13 s-au abtinut, iar unul nu a votat deloc. Majoritatea celor care au votat inclusiv amendamentul care pune ursii direct in bataia pustii au fost de la PSD - 44 de senatori. Lor li s-au alaturat 7 senatori UDMR, 7 de la PNL si 9 neafiliati, printre care multi din ALDE, inclusiv Calin Popescu Tariceanu. S-au abtinut de la vot toti senatorii USR, Alina Gorghiu de la PNL si doi senatori neafiliati - Gabi Ionascu si Ion Popa.

Legea merge acum in Camera Deputatilor, care este decizionala in acest caz.

Ziare.com a stat de vorba cu senatorul USR Allen Coliban, pentru a afla cum si-a facut loc in lege amendamentul ucigas.

"S-a intamplat hocus-pocus. Cand a fost la Comisia pentru Mediu, pentru aviz, a trecut fara acel amendament. Comisia pentru Ape si Paduri azi cu o ora inainte de plen s-a reunit si au adaugat acest amendament.

Discutiile au fost pe acelasi discurs manipulativ cu problemele care tin de ursi, de atacuri, de nevoia de interventie. Or, lucrurile acestea sunt rezolvabile, sunt prinse si in actuala forma a Directivei, prin acele proceduri de derogare. Deci pentru orice atac, orice problema exista o procedura la minister, se aproba din cota de interventie si actionam practic ca in cazul oricarei specii protejate - eliminam doar comportamentele agresive si cele care produc pagube.

Or, ce s-a intamplat acum prin mutarea din Anexa 2 in Anexa 1 elimina ursul de pe lista speciilor protejate pe o perioada de 5 ani de zile. Bucuria vanatorilor!", a declarat Allen Coliban.

Fostul primar din Busteni ii compara pe ursi cu Dinca

Senatorul USR a povestit si cum fostul primar al Busteniului, Emanoil Savin, care a demisionat din PSD chiar azi, a incercat sa prezinte cat mai dramatic atacurile ursilor: "Au murit doi copii la Caracal, au murit trei oameni ucisi de urs. Sa mergem cu ursul la Ciutacu, la Gadea, sa facem Elodia si cu ursul", a spus Savin in plen.

Dl Savin a avut o reactie cinica de-a dreptul. Sa faci o comparatie intre un caz de crima puternic mediatizat si drama unor oameni atacati de urs, pe care nimeni nu o neaga, dar nu cred ca e un argument care sa fie logic sau in sfera bunului simt.

De fiecare data cand vorbim despre a impusca ursi, se foloseste acest discurs manipulativ.

Or, tocmai propunerea in sine pe Legea Vanatorii viza acordarea de despagubiri, deci completa cadrul existent cu niste masuri necesare, astfel incat daca ai pagube mari de pe urma unui atac de urs sa primesti acele despagubiri.

Pe cadrul existent exista acea varianta de interventie, incluisv la final cu eliminarea, in cazurile care sunt documentate a fi agresive. Eu nu neg ca si acolo avem nevoie de imbunatatiri, pentru ca in implementarea acestei proceduri de derogare uneori dureaza saptamani din momentul atacului pana cand se constituie acel grup care sa intervina si exista suspiciuni pe care le primim si noi din zona civica, mesaje ca nu intotdeauna eliminarea este a exemplarului care a produs dauna si ca interesul celor care fac aceste eliminari este acela de a recolta trofee, nu de a rezolva problema.

Cata vreme ai un urs agresiv care va ataca in mod repetat vei primi derogari pentru fiecare atac. Dar astea le plasez mai degraba in zona speculatiilor, nu vreau sa le iau ca norma de la care sa pornim in elaborarea unor legi", a mai declarat Allen Coliban.