Senatul a decis! Crește valoarea tichetelor de masă

Senatul a adoptat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa plenului de miercuri, propunerea legislativă pentru modificarea Legii 165/2018, care prevede creşterea valorii tichetelor de masă de la 15 la 20 de lei.

Iniţiatorii, un grup de deputaţi PSD, susţin că valoarea actuală a unui tichet de masă, de 15,18 lei înainte de impozitare, nu este suficientă pentru a cumpăra o masă de prânz a cărei valoare medie este de 21,4 lei.







Potrivit social-democraţilor, valoarea pe zi a tichetului de masă din România este printre cele mai mici din Europa.



Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Daca isi da acordul si Camera Deputatilor, prevederile vor intra in vigoare la data de 1 a lunii urmatoare celei in care legea se publica in Monitorul Oficial.

Peste 2,1 milioane de angajati beneficiaza de tichete de masa.